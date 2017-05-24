〈中部〉彰縣民調決定動物園區 地方意見兩極

2017-05-24

〔記者顏宏駿／溪州報導〕彰化縣政府在溪州公園設立「可愛動物園區」的說明會，爆發流血衝突，至今餘波盪漾！目前兩派意見對立，縣長魏明谷前天在議會裁示由「民調決定」，消息傳開後，再度引發兩極看法。

一名江姓民眾說，如果反對者是國民黨還有話說，但縣長是民進黨籍，帶頭反對的議員也有多人為民進黨，現在搞得連開個說明會都開不成，縣府的「招牌」被翻掉了，如今又要靠民調決定」，縣府無法跟縣民溝通協調，通通推給民調公司，「那我們乾脆選民調公司來當縣長就好了。

他強調，今天問題出在「說明會沒辦就開工」，如今說明會要開了，卻有人從中阻撓，結果不只阻撓成功，還有支持縣府政策的人被打到重傷送醫，今不見縣府前去慰問傷者，還要用民調解決爭議，這根本是藉口。

但也有人支持民調解決問題，一位林姓民眾說，在溪州公園設立「可愛動物教育園區」一事已造成對立，短時間內無法彌平傷痕，若要再選他址，又要花錢評估，不如用民調比較，如果民調通過建在溪州公園，大家都沒話說，如果民調拒絕建在溪州公園，那些動保團體也不要再干涉此事了。

針對此事，縣府農業處也頗為無奈，自從卓伯源擔任縣長期間就開始規劃「可愛動物園區」的獸醫師洪世恩說，這是動物收容中心的提升版，所以稱為「教育園區」，而園區內也有五名獸醫師，流浪動物經過治療，關在寬敞的透明格籠內，讓前來公園的人士認養，二百多公頃的公園才撥一公頃，竟會引發軒然大波，實在頗為無奈。

而持反對意見的縣議員李俊諭說，溪州人的事溪州人自己解決，外人不要進來「分化」，他自始至終立場都沒變，因為流浪狗的污染難以掌控，溪州公園會被「污名化」。