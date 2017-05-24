〈中部〉鳥嘴潭人工湖用地協議價購 沒交集
2017-05-24
地主要求每分地至少750萬
〔記者陳鳳麗／草屯報導〕規劃十三年、並被列入前瞻基礎建設計畫的鳥嘴潭人工湖工程，終於進入土地取得作業，昨起一連四天召開八場協議價購會議，首場會議即高掛抗議白布條，現場砲聲隆隆，地主抗議價格不合理，且同樣使用目的卻有不同收購價，揚言若每分地收購價少於七百五十萬元，就會強烈抗爭。
為解決雲、彰地區地層下陷、增加民生用水量問題，水利署規劃十三年的草屯鎮烏溪鳥嘴潭人工湖工程，原訂三年前就要開工，但因環評等問題延宕至今，今年將完成土地取得作業，中區水資源局昨起在北勢里活動中心舉行協議價購會議，並希望土地所有權人能在會議後簽署同意書。
昨日的會議由中區水資源局資產課長黃國敏主持，被多名地主抨擊主持會議的層級太低，沒有決定權。而與會者中，有少部分是承租國有地耕作的農民，及在徵收土地範圍內的現住戶，他們也都認為補償金額太低，根本無法再於他處安身。
水利署訂每分地最高482萬
該工程須地達二百六十二公頃，其中一百六十五公頃是私有地，水利署依據草屯地政事務所提供的試算資料來訂定價購的價格，每分地從三百七十二萬元到四百八十二萬元不等，有地主認為這是做人工湖，而非蓋房子，不能以臨不臨道路等來評鑑土地價值，要求購價應該均一價。
不過，昨日地主反映最激烈的，還是認為徵收價格太低，要求照縣長林明溱在議會答詢時說的合理價七百五十萬元價購，低於該價格就免談，且會以激烈手段進行抗爭。
中區水資源局課長黃國敏答復，會將大家意見反映給水利署。
首日兩場 無人簽署同意書
據了解，昨日兩場會議均無人簽署協議價購同意書。
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