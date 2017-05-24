〈中部〉綜所稅申報 今起中午加班收件
2017-05-24
〔記者丁偉杰、蔡宗勳、林國賢／綜合報導〕一○五年綜合所得稅申報倒數一週，截至昨天，嘉義縣仍有三成民眾未完成申報，嘉義市約有四成民眾未完成申報，雲林縣還有五萬多名納稅義務人未完成申報。因應端午節連續假日，自廿四日起，國稅局中午將加班收件，六月一日當天收件時間延長至晚間七點。
國稅局嘉義縣分局長李碧娥說，嘉義縣綜合所得稅應申報件數五萬四千餘件，目前完成申報者三萬八千餘件，達成率七成。國稅局嘉義市分局表示，嘉義市綜合所得稅應申報件數約六萬四千多件，目前完成申報者約六成，其中網路申報約佔三成六、其次為稅額試算約佔二成。
國稅局雲林分局統計，全縣約有十三萬六千多納稅義務人，截至前天已有八萬一千多人完成申報，報稅率六成，還有五萬多名納稅義務人未完成申報，國稅局從今天開始，中午十二點到下午一點半不休息加班收件，六月一日最後申報日人工收件延至晚上七點，網路申報至深夜十二點截止，不過請民眾提早報稅，以免「塞車」多花時間。
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