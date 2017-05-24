〈中部〉六輕生煤許可證展延 今開公聽會
2017-05-24
斗六市勞工中心 現場網路直播
〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣府今將召開「生煤展延許可證公聽會」，聽取各界對許可證展延意見，環團、公民團體將於會前主張停發許可證；台塑六輕員工也會自主參加，並為捍衛工作權發表意見，警方將派二百多名警力維護秩序。
台塑六輕園區六、七月份陸續有十張生煤操作、使用許可證須申請展延，縣府今天將在斗六市勞工育樂中心舉辦公聽會，邀請環保署、經濟部、環保專家學者、業者代表、NGO民間團體與民眾交流溝通，現場並安排網路直播。
六輕400餘工會成員 自主性參與
台塑六輕聯合工會表示，將會有四、五百人「自主」參加公聽會。麥電工會理事長王鎮緯表示，許可證是否展延攸關他們的工作權益，為避免重蹈彰化台化廠未獲展延，致使勞工工作權益受損覆轍，尤其部分人士發表言論危及工作權，讓他們提心吊膽，工會成員將自主性參與，適度表達意見。
王鎮緯說，他們在第一線工作，對於工作環境品質與健康權只會有更高的要求，不會拿自己生命開玩笑，最有資格表達意見。
環團批非聽證會 2小時敷衍了事
發起「氣，反空污」靜坐的「蓋亞基地」等環保、公民團體抨擊縣府，只開公聽會而非聽證會，是要一塊給一毛，公聽會只有二小時，還限制每人只能發言四分鐘，分明敷衍了事。而人民要空污改善，經濟部卻用缺電恐嚇，事實上，中台灣不缺電，雲林也不缺電，他們要求縣府加開聽證會，拒發六輕生煤展延許可，並在公聽會表達拒絕燃煤空污立場。
雲林縣環保局指出，公聽會就是要聆聽各方意見，歡迎所有關心這塊土地的民眾參與發聲，但希望保持應有的理性與風度，尊重不同意見者，讓活動順利和平進行。
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六輕生煤許可證展延 今開公聽會
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