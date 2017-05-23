〈南部〉驚！狂犬病鼬獾 咬傷民眾
2017-05-23
〔記者王涵平／新營報導〕關嶺山區十八日傳鼬獾咬傷民眾，死亡鼬獾檢驗呈狂犬病陽性反應，民眾已至醫院施打人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白，南市動保處將於廿五、廿六日在白河巡迴為犬貓注射狂犬疫苗。
南市動保處指出，南市今年共發生三例鼬獾咬傷人案件，分別在南化區、關廟區及白河區，南化、關廟等疫區已施行犬貓巡迴注射，白河區巡迴注射行程廿五日上午十點至十二點在仙草里龍安府、下午一點半至三點半在大林里活動中心。廿六日上午十點至十點五十分在關嶺里大成殿、十一點十分至十二點在關嶺里南寮活動中心，下午一點半至三點半在六溪里王爺廟。
巡迴為犬貓注射疫苗
動保處呼籲民眾帶犬貓前往指定地點注射狂犬病疫苗，如果家中犬貓施打疫苗已經超過一年，仍然必須每年施打才有保護效果。
居住在山區或野外的民眾可以提高警覺，但不必過度恐慌。要避免人和犬貓被鼬獾攻擊感染的風險，只要切記「二不一要」原則，即不要接觸及捕捉野生動物，不要棄養寵物，要每年帶家中犬貓及人工飼養陸生食肉目動物施打狂犬病疫苗。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
亞洲新灣區 議員建議：引進主題樂園
高雄亞洲新灣區各項重大建設持續推動，不少空間可望陸續釋出，高市議員簡煥宗舉日本環球影城、香港迪士尼為例，建議市府設法引入國際連鎖主題樂園，刺激在地就業與城市觀光。舉日、港為例 盼帶動人潮、就業…
網友回應
熱門新聞
- 飽受網路霸凌壓力 法官判維冠籃太太酌減賠償金
- 委內瑞拉擁五千肩射防空飛彈 美國憂心
- 《國際現場》國泰航空裁員近600人
- 《自由廣場》原來馬英九是罪魁禍首
- 到宅托育夯！月收可達33K 有近百職缺
- 證券行情表、證券表格
- 運將改當黑心密醫 掰紅中神水治癌
- Kingsmill錦標賽》一路贏到底 湯普森奪冠寫紀錄
- 戴姆勒 進軍鋰電池生產
- 農委會提昇現金救助入母法 廢止舊令「一行文」惹議
- 告別世衛在即 陳馮富珍為政績自辯
- 搶U18組訓權 玉山盃今開戰
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Chen Chu tops mayoral survey
- 夏季節電 1度可獲0.8元獎勵金
- 泰軍事政變3週年 曼谷軍醫院遭炸
- 新生兒罹罕病 中研院找出關鍵基因蛋白
- 和男友吵架 少女跳樓輕生
- 停招14年 高職輪機科翻紅
- 高行健獲頒台師大名譽博士
- 美德澳等國WHA大會發言力挺台灣參與
- 矽晶圓Q3缺口恐更大 短缺市況持續到明年
- 美議員挺台入WHA 北京不應綁架全球健康
- 工商界肯定 籲一次修到位
- Q1加班費增10.42％ 7年同期新高
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tsai misses ‘passing grade’ in survey
- 負評連連 政府怎能無動於衷
- 《自由廣場》扁馬太三
- 黃立成砸大錢 這樣寵女團
- 〈親子會客室〉孩子愛頂嘴 換個角度看
- 社論》台灣藍 國民黨唯一生路
- 〈戀愛翹翹板〉暗戀女孩網路互動 沒自信進一步追求
- K歌她當眾摸鳥 被帶去嘿咻不算性侵
- 少女上網找砲友 拿母手機查懷孕
- RCEP談判現歧見 恐難實現今年完成目標
- 豆花妹哪來膽子 狂K盛竹如
- 水泥車墜溪翻車 駕駛險溺撐2小時
- 《自由廣場》新政府的醫療改革呢？
- 小樂邀唱邵雨薇 虧她很想要
- 高中選秀過來人╱陳子豪︰交手幾次 罩門就曝光
- 力成看好固態硬碟銷量︰較去年增5倍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉驚！狂犬病鼬獾 咬傷民眾
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分