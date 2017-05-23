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〈南部〉驚！狂犬病鼬獾 咬傷民眾

2017-05-23

〔記者王涵平／新營報導〕關嶺山區十八日傳鼬獾咬傷民眾，死亡鼬獾檢驗呈狂犬病陽性反應，民眾已至醫院施打人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白，南市動保處將於廿五、廿六日在白河巡迴為犬貓注射狂犬疫苗。

南市動保處指出，南市今年共發生三例鼬獾咬傷人案件，分別在南化區、關廟區及白河區，南化、關廟等疫區已施行犬貓巡迴注射，白河區巡迴注射行程廿五日上午十點至十二點在仙草里龍安府、下午一點半至三點半在大林里活動中心。廿六日上午十點至十點五十分在關嶺里大成殿、十一點十分至十二點在關嶺里南寮活動中心，下午一點半至三點半在六溪里王爺廟。

巡迴為犬貓注射疫苗

動保處呼籲民眾帶犬貓前往指定地點注射狂犬病疫苗，如果家中犬貓施打疫苗已經超過一年，仍然必須每年施打才有保護效果。

居住在山區或野外的民眾可以提高警覺，但不必過度恐慌。要避免人和犬貓被鼬獾攻擊感染的風險，只要切記「二不一要」原則，即不要接觸及捕捉野生動物，不要棄養寵物，要每年帶家中犬貓及人工飼養陸生食肉目動物施打狂犬病疫苗。

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標題：〈南部〉驚！狂犬病鼬獾 咬傷民眾


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