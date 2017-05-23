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〈南部〉椪柑、龍眼、咖啡豆 結果吸客

2017-05-23

農村小旅行遊客 直呼卡哇伊

〔記者王涵平／東山報導〕東山咖啡豆、青皮椪柑、龍眼結果，小巧可愛，從未看過的遊客直呼卡哇伊，農民表示，今年開花期受缺水影響，椪柑、龍眼產量恐大受影響，咖啡豆則期待豐收。

咖啡、青皮椪柑與龍眼為東山區主要作物，但民眾印象多停留在收成後的農產品，近年來西拉雅國家風景區推廣農村小旅行，深度體驗農村生活，其中農作物的生產過程也是其中一項。

缺水 椪柑龍眼產量恐受影響

從花季開始，不少民眾第一次看到咖啡花、椪柑花與龍眼花，小巧模樣與撲鼻清香，留下深刻印象，最近進入結果期，咖啡豆結實纍纍，椪柑在枝葉上呈現不同姿態，龍眼則如串串爆竹，有些遊客表示從未見過剛結果的樣子，實在太可愛了。

花季來及時雨 咖啡豆期待豐收

農民表示，原本擔心今年咖啡豆產量如往年下滑，但花季來了及時雨，咖啡花盛開之後開始結果，椪柑與龍眼則是在花季時需要大量雨水卻嚴重缺水，因此對於今年產量不敢樂觀，後續還要面對果蠅防治等管理，希望遊客透過深度體驗，也能知道品嚐的農產品得來不易。

咖啡、龍眼、椪柑都是主要作物的李子園社區，區民致力推廣農村小旅行，農民化身導覽員、志工，引領深入私密景點，體驗山村之美，歡迎民眾洽詢預約。

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  • 東山咖啡豆結實纍纍，小巧可愛，遊客直呼卡哇伊，農民期待豐收。（記者王涵平攝）

    東山咖啡豆結實纍纍，小巧可愛，遊客直呼卡哇伊，農民期待豐收。（記者王涵平攝）

  • 東山青皮椪柑結果，從未看過的遊客直呼可愛，今年花期遇缺水，產量恐受影響。（記者王涵平攝）

    東山青皮椪柑結果，從未看過的遊客直呼可愛，今年花期遇缺水，產量恐受影響。（記者王涵平攝）

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