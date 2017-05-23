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〈南部〉長榮中學張文銘 摘12張專業證照

2017-05-23

〔記者王俊忠／台南報導〕南市長榮中學技職教育重視實作，資訊科三年級學生張文銘尚未畢業就摘下三張乙級證照，令師生驚艷。六信高中餐飲科建教班學生吳浩維在時尚類型競賽展現藝術天份，於國際文創盃設計競賽以兩項作品分獲三、四名。

長榮中學高職部資訊科三年孝班張文銘，應屆畢業已有三張乙級技術士證照、三張丙級證照、三張國際證照（IC3）、兩張微軟專業應用技術國際認證（MTA）及一張專業英文（PVQC），且獲專業英文金腦獎，共十二張專業證照，其專業技能與實作能力表現出色。校方說，一○五學年度職三生通過乙級證照者總人數高達一三九人，成績傲人。

張文銘表示，長中老師們常鼓勵同學考相關證照，他在職一、二時即通過電腦硬體裝修、電腦軟體應用、工業電子三張丙級證照，平日不斷精進自我能力，三年級再通過升等檢定取得電腦硬體裝修、儀表電子、數位電子三張乙級證照，感謝校方與師長給予協助及督促，能無後顧之憂考取多張證照。

六信高中吳浩維 設計賽奪2獎

六信高中餐飲科建教班學生吳浩維，不僅在職場受到老闆肯定，在校也是位好學生，他不只對餐飲、烘焙有興趣，連時尚類型競賽也展現藝術天份，他參加全國文化創意產業發展協會舉辦的二○一七第三屆國際文創盃設計競賽，在創意藝術面具靜態作品組獲第三名，另在創意口布巾摺法靜態作品組獲第四名。

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  • 南市長榮中學資訊科三年級學生張文銘（中）摘下三張乙級證照。 （記者王俊忠翻攝）

    南市長榮中學資訊科三年級學生張文銘（中）摘下三張乙級證照。 （記者王俊忠翻攝）

  • 南市六信高中吳浩維（中）在國際文創盃設計競賽獲獎，展現藝術天份。 （記者王俊忠攝）

    南市六信高中吳浩維（中）在國際文創盃設計競賽獲獎，展現藝術天份。 （記者王俊忠攝）

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