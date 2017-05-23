〈南部〉技職博覽會將登場 35校秀特色

2017-05-23

〔記者劉婉君／台南報導〕技職博覽會將於六月一日至三日在南台科大舉行，各校學生昨天先暖身秀才藝，展現南市技職教育成果，長榮女中及華德工家造型走秀，亞洲餐旅學校則以市長賴清德為模特兒，展示咖啡拉花技巧，當天將有十三家產業、卅五所技職校院參與，協助國中生了解職群，適性選擇升學就業方向。

6月1日至3日 南台科大舉行

邁入第三年的南市技職博覽會，將邀請台灣金屬創意館董事長郭治華進行技職達人講座，其他還有實用技能學程、雙軌訓練旗艦計畫、建教合作班、技優甄審等技職體系進路學程，以及立康生物科技、明和紡織、南都汽車、松林造船、技職校院等八十七個攤位，提供學生「學用合一」的整體技職體系概念，活動期間還有各校的花式調酒、走秀、糖蔥表演、勁舞、醒獅團等。

協助國中生了解職群 選擇方向

教育局昨先邀請各技職學校在台南海事學校舉行記者會，會中並為台南海事學校做為教學實習之用的巡防艇舉行啟動儀式，象徵揭開博覽會序幕，長榮女中「台南人、好型」走秀則展現該校美容、時尚造型科、時尚模特兒科的技藝教學成果，多媒體科學生也上台展示文創設計的作品。

賴清德表示，技職教育要改變學用落差的問題，老師的觀念要先改變，不應再有成績好的唸普通高中、沒有錢或沒有學校唸的唸技職學校等錯誤觀念，老師在傳道授業時就應給學生正確的技職教育價值。