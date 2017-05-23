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〈南部〉東亞青少年空手道錦標賽 鳳林國中「金包銀」

2017-05-23

〔記者洪定宏／高雄報導〕成軍十年的高雄市小港區鳳林國中空手道隊，在歷任校長及教練張赫麟努力下，成為各項比賽的常勝軍，每年幾乎都有學生入選國家代表隊。今年二年級的鍾孟宇及三年級的吳承恩，到澳門角逐第六屆東亞青少年空手道錦標賽，分別榮獲少年男子組五十七公斤級金牌，以及少年男子組七十公斤級銀牌，可謂「穿金戴銀」、雙喜臨門。

鍾孟宇感動地說：「我做夢也想不到能當上國手，所以發願要全力以赴拿金牌！當我為台灣奪得金牌的那一瞬間，真的是高興又興奮，謝謝大家！」吳承恩說：「我已盡最大努力，只獲得銀牌，表示我還有很大的進步空間，明年繼續加油！」

校長黃景良感謝張赫麟用心指導學生，也被學生「堅持到底、永不放棄」的精神感動。他強調，成功固然可喜，但失敗的經驗更難能可貴，重點是在培養學生全力以赴的精神。

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  • 鳳林國中二年級鍾孟宇（右）及三年級吳承恩（左）分別奪得東亞青少年空手道錦標賽金牌、銀牌。（記者洪定宏翻攝）

    鳳林國中二年級鍾孟宇（右）及三年級吳承恩（左）分別奪得東亞青少年空手道錦標賽金牌、銀牌。（記者洪定宏翻攝）

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