〈南部〉骨刺病患年輕化 18歲也求診

2017-05-23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕骨刺是正常老化現象，但醫師發現，臨床上有不少人因姿勢不良、久坐久站，年紀輕輕即出現骨刺，曾經碰過十八歲求診的患者。

屏東基督教醫院神經外科主治醫師廖振傑指出，過度肥厚增生的韌帶、椎間盤突出或破裂、骨質增生、小關節過度增生等問題，通稱為骨刺，所引起的不適症狀如芒刺在背。

廖振傑表示，一名男患者長期肩頸及手臂痠痛麻，先求助整復所，師傅告訴他若不處理，骨刺刺到腎臟需洗腎，刺到心臟便為心臟病，患者驚嚇之餘接受整復，起初有改善，但後來病狀加劇，改至屏基門診，檢查確定為頸椎椎間盤突出，後接受手術治療後，生活回歸正常。

廖振傑醫師也說，骨刺是正常老化現象，但長期姿勢不良、營養不均衡、缺乏運動、曾經受傷等，也可能加速骨刺生成，碰過最年輕的患者為十八歲，近來也有二十出頭的大學生求診，呼籲民眾應保持良好姿勢，電腦、手機最好都與眼睛平視，同一姿勢維持十五到二十分鐘，就要做輕微伸展。