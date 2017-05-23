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〈南部〉車城學童種稻 體驗農民辛苦

2017-05-23

〔記者蔡宗憲、王秀亭／綜合報導〕屏東恆春半島孩子越來越少機會體驗下田的辛勞，車城國小幾個月前承租農地與農民合作，從插秧、除草到昨天歡喜收割，白米將送給每個師生及午餐享用；台東家扶中心也為寄養童與寄養家庭舉辦聯誼活動，十二戶寄養家庭共四十一人到關山鎮，一起體驗製米。

「農夫種田真的好辛苦！」頂著三十二度高溫，從割稻、打穀的完整體驗，孩子們個個熱得滿身大汗，第一次體驗收割的陳同學說，以前都認為白米飯是從田裡直接採收，真正體驗後才知道吃到白米飯需要經過很多辛苦過程，了解農家辛勞。

車城國小校長王怡萱表示，參與種稻的一百二十名學生，都會得到自己收割後的一斤包裝良米，上面還有學生上藝術人文課程繪製的專屬圖畫貼紙，這些收成更會在營養午餐時間由全校師生共享，充分體會產地到餐桌的過程。

陪伴師生體驗的車城鄉長張春桂說，孩子體驗種稻後，回家除了懂得家人辛勞，還能帶回無毒種植的觀念，不少農家因此轉型無毒有機，對整個恆春半島的農業產生潛移默化的正向力量。

除了製米體驗，台東家扶寄養家庭也學習古灶炊事及製作布農族狩獵陷阱、小米等DIY等，讓因家庭功能缺失而進入寄養家庭的孩童經歷及體會「家」的關愛及溫暖，與寄養父母一起創造美好回憶。

這次活動除了增加寄養家庭間的情誼，也讓分居不同寄養家庭的兄弟姊妹見面互動。分別住在兩個寄養家庭的小美、小明姊弟，就在聯誼活動中開心見面。

台東家扶中心主任陳乘斌表示，縣內目前提供寄養服務的家庭有四十七戶，但持續被寄養中的孩子有六十名，希望更多愛心家庭加入寄養行列，給弱勢孩子一個安全、溫暖的家，台東家扶中心將於六月三日上午九時舉辦招募說明會，洽詢電話089-342085寄養組。

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  • 車城國小師生從割稻、打穀完整體驗。（記者蔡宗憲攝）

    車城國小師生從割稻、打穀完整體驗。（記者蔡宗憲攝）

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