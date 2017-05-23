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〈南部〉台東新動保中心 毛小孩庇護升級

2017-05-23

〔記者張存薇／台東報導〕落實「零撲殺」，也給毛小孩更安穩的庇護所，台東縣動物收容中心暨動物保護教育中心昨天啟用，除了有中、大型犬戶外活動空間，也有動保教育中心，縣長黃健庭呼籲，犬貓不應該流浪，也不應該長住收容中心，希望民眾不要任意棄養犬貓，讓毛小孩都能有個溫暖的家。

知本國小學童畫作慶賀

縣長黃健庭、議長饒慶鈴昨天共同按掌、印下關懷重視動物約定，收容中心正式啟用，知本國小小朋友也帶來愛護貓狗的畫作慶賀，這十五幅畫作將在收容中心展示。

黃健庭指出，立法院在民國一○四年修訂動物保護法，自今年二月六日起取消十二天「可人道」處理規定，再加上原有中心空間不足、老舊，兩年前就開始預做準備，爭取到一千六百萬元補助，再加上縣自籌四百萬元，新建新的收容中心。

可再收容120隻犬貓

新的收容中心樓地板面積約六一七平方公尺，空間配置包括收容犬、貓動物舍、絕育室及防疫物資貯存室等，可增加一百廿隻犬貓，黃健庭進一步表示，台東縣的犬貓領養率從一○一年的九％、成長到去年的九十八．一％，也持續推動流浪犬絕育，新中心二樓設有動物保護教育中心，可以帶領更多民眾理解動物保護理念。

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  • 台東縣動物收容中心歡慶啟用，知本國小學生送出自己的畫作當賀禮。（記者張存薇攝）

    台東縣動物收容中心歡慶啟用，知本國小學生送出自己的畫作當賀禮。（記者張存薇攝）

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