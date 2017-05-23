〈南部〉《觀察筆記》化石
2017-05-23
中國台灣省，聽說對岸愛死了這塊化石。
彷彿中共的大頭頭看到這個名號就會有自慰的高潮感，幻想在自個兒的手上將台灣納入版圖，中國回到歷史大一統，文治武功均盛如清康熙。
他們或因之可以向歷史交代，台灣人卻不曉得要如何向明清以來「渡大海、入荒陬」、逃避暴政以求萬世子孫福的列祖列宗交代？
那個從未在台灣出現的中國台灣省，是怎樣卡住我國進入世衛組織的身子？世界上哪國宣稱過台灣沒有領土、沒有主權、沒有人民，不是國家呢？
要獨立或要跟中國統一，都是下一代的選項，中國不這麼想，竟硬要一個中國框住台灣，傷感情的做絕了，誰會喜歡這樣的中國政府？
台灣政府又何必跟他們關係正常化呢？一直跟前跟後要找罵挨要找巴掌賞？台灣有欠中共？
這個奪自國民黨的政權害得多少家破和人亡，欠多少台灣年輕一代祖父母，欠多少備極死難的流離哀苦？
他們有臉擺臉給台灣人看，不要臉啊！（資深記者黃明裕）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
亞洲新灣區 議員建議：引進主題樂園
高雄亞洲新灣區各項重大建設持續推動，不少空間可望陸續釋出，高市議員簡煥宗舉日本環球影城、香港迪士尼為例，建議市府設法引入國際連鎖主題樂園，刺激在地就業與城市觀光。舉日、港為例 盼帶動人潮、就業…
網友回應
熱門新聞
- 飽受網路霸凌壓力 法官判維冠籃太太酌減賠償金
- 委內瑞拉擁五千肩射防空飛彈 美國憂心
- 《國際現場》國泰航空裁員近600人
- 《自由廣場》原來馬英九是罪魁禍首
- 到宅托育夯！月收可達33K 有近百職缺
- 證券行情表、證券表格
- 運將改當黑心密醫 掰紅中神水治癌
- Kingsmill錦標賽》一路贏到底 湯普森奪冠寫紀錄
- 戴姆勒 進軍鋰電池生產
- 農委會提昇現金救助入母法 廢止舊令「一行文」惹議
- 告別世衛在即 陳馮富珍為政績自辯
- 搶U18組訓權 玉山盃今開戰
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Chen Chu tops mayoral survey
- 夏季節電 1度可獲0.8元獎勵金
- 泰軍事政變3週年 曼谷軍醫院遭炸
- 新生兒罹罕病 中研院找出關鍵基因蛋白
- 和男友吵架 少女跳樓輕生
- 停招14年 高職輪機科翻紅
- 高行健獲頒台師大名譽博士
- 美德澳等國WHA大會發言力挺台灣參與
- 矽晶圓Q3缺口恐更大 短缺市況持續到明年
- 美議員挺台入WHA 北京不應綁架全球健康
- 工商界肯定 籲一次修到位
- Q1加班費增10.42％ 7年同期新高
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tsai misses ‘passing grade’ in survey
- 負評連連 政府怎能無動於衷
- 《自由廣場》扁馬太三
- 黃立成砸大錢 這樣寵女團
- 〈親子會客室〉孩子愛頂嘴 換個角度看
- 社論》台灣藍 國民黨唯一生路
- 〈戀愛翹翹板〉暗戀女孩網路互動 沒自信進一步追求
- K歌她當眾摸鳥 被帶去嘿咻不算性侵
- 少女上網找砲友 拿母手機查懷孕
- RCEP談判現歧見 恐難實現今年完成目標
- 豆花妹哪來膽子 狂K盛竹如
- 水泥車墜溪翻車 駕駛險溺撐2小時
- 《自由廣場》新政府的醫療改革呢？
- 小樂邀唱邵雨薇 虧她很想要
- 高中選秀過來人╱陳子豪︰交手幾次 罩門就曝光
- 力成看好固態硬碟銷量︰較去年增5倍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉《觀察筆記》化石
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分