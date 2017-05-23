〈南部〉《觀察筆記》化石

2017-05-23

中國台灣省，聽說對岸愛死了這塊化石。

彷彿中共的大頭頭看到這個名號就會有自慰的高潮感，幻想在自個兒的手上將台灣納入版圖，中國回到歷史大一統，文治武功均盛如清康熙。

他們或因之可以向歷史交代，台灣人卻不曉得要如何向明清以來「渡大海、入荒陬」、逃避暴政以求萬世子孫福的列祖列宗交代？

那個從未在台灣出現的中國台灣省，是怎樣卡住我國進入世衛組織的身子？世界上哪國宣稱過台灣沒有領土、沒有主權、沒有人民，不是國家呢？

要獨立或要跟中國統一，都是下一代的選項，中國不這麼想，竟硬要一個中國框住台灣，傷感情的做絕了，誰會喜歡這樣的中國政府？

台灣政府又何必跟他們關係正常化呢？一直跟前跟後要找罵挨要找巴掌賞？台灣有欠中共？

這個奪自國民黨的政權害得多少家破和人亡，欠多少台灣年輕一代祖父母，欠多少備極死難的流離哀苦？

他們有臉擺臉給台灣人看，不要臉啊！（資深記者黃明裕）