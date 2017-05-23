| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓滿紐約義演 謝金燕清晨搭機返國
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉《觀察筆記》化石

2017-05-23

中國台灣省，聽說對岸愛死了這塊化石。

彷彿中共的大頭頭看到這個名號就會有自慰的高潮感，幻想在自個兒的手上將台灣納入版圖，中國回到歷史大一統，文治武功均盛如清康熙。

他們或因之可以向歷史交代，台灣人卻不曉得要如何向明清以來「渡大海、入荒陬」、逃避暴政以求萬世子孫福的列祖列宗交代？

那個從未在台灣出現的中國台灣省，是怎樣卡住我國進入世衛組織的身子？世界上哪國宣稱過台灣沒有領土、沒有主權、沒有人民，不是國家呢？

要獨立或要跟中國統一，都是下一代的選項，中國不這麼想，竟硬要一個中國框住台灣，傷感情的做絕了，誰會喜歡這樣的中國政府？

台灣政府又何必跟他們關係正常化呢？一直跟前跟後要找罵挨要找巴掌賞？台灣有欠中共？

這個奪自國民黨的政權害得多少家破和人亡，欠多少台灣年輕一代祖父母，欠多少備極死難的流離哀苦？

他們有臉擺臉給台灣人看，不要臉啊！（資深記者黃明裕）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
亞洲新灣區 議員建議：引進主題樂園

高雄亞洲新灣區各項重大建設持續推動，不少空間可望陸續釋出，高市議員簡煥宗舉日本環球影城、香港迪士尼為例，建議市府設法引入國際連鎖主題樂園，刺激在地就業與城市觀光。舉日、港為例 盼帶動人潮、就業…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：〈南部〉《觀察筆記》化石


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.