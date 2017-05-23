〈南部〉亞洲新灣區 議員建議：引進主題樂園
2017-05-23
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄亞洲新灣區各項重大建設持續推動，不少空間可望陸續釋出，高市議員簡煥宗舉日本環球影城、香港迪士尼為例，建議市府設法引入國際連鎖主題樂園，刺激在地就業與城市觀光。
舉日、港為例 盼帶動人潮、就業
副市長史哲表示，亞灣計畫逐漸成熟，未來將有上百公頃土地可開發，針對議員建議引進大型主題樂園到高雄投資，市府願積極辦理。
簡煥宗指出，亞灣是目前高雄最重要建設之一，陸續已有高雄展覽館、高雄市圖總館、高雄輕軌等建設啟用，民間的中鋼大樓、台鋁也在區域內，未來還有許多空間可望陸續釋出，值得期待。
他舉日本大阪環球影城、東京迪士尼與香港迪士尼為例，認為這些國際連鎖主題樂園都在港灣，都對當地的就業、觀光帶來極大效益；同樣也屬港灣的亞洲新灣區條件優，可參考上述案例，積極引進國際連鎖主題樂園投資。
簡煥宗分析，日本環球影城二○○一年三月開始營運，第一年就吸引一千一百多萬人次入園，且入園人數逐年增加，去年已達一千四百餘萬人次，成為當地指標景點，可帶來觀光人潮，還可提供許多直接、間接的就業機會。
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亞洲新灣區 議員建議：引進主題樂園
高雄亞洲新灣區各項重大建設持續推動，不少空間可望陸續釋出，高市議員簡煥宗舉日本環球影城、香港迪士尼為例，建議市府設法引入國際連鎖主題樂園，刺激在地就業與城市觀光。舉日、港為例 盼帶動人潮、就業…
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