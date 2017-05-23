| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓滿紐約義演 謝金燕清晨搭機返國
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉亞洲新灣區 議員建議：引進主題樂園

2017-05-23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄亞洲新灣區各項重大建設持續推動，不少空間可望陸續釋出，高市議員簡煥宗舉日本環球影城、香港迪士尼為例，建議市府設法引入國際連鎖主題樂園，刺激在地就業與城市觀光。

舉日、港為例 盼帶動人潮、就業

副市長史哲表示，亞灣計畫逐漸成熟，未來將有上百公頃土地可開發，針對議員建議引進大型主題樂園到高雄投資，市府願積極辦理。

簡煥宗指出，亞灣是目前高雄最重要建設之一，陸續已有高雄展覽館、高雄市圖總館、高雄輕軌等建設啟用，民間的中鋼大樓、台鋁也在區域內，未來還有許多空間可望陸續釋出，值得期待。

他舉日本大阪環球影城、東京迪士尼與香港迪士尼為例，認為這些國際連鎖主題樂園都在港灣，都對當地的就業、觀光帶來極大效益；同樣也屬港灣的亞洲新灣區條件優，可參考上述案例，積極引進國際連鎖主題樂園投資。

簡煥宗分析，日本環球影城二○○一年三月開始營運，第一年就吸引一千一百多萬人次入園，且入園人數逐年增加，去年已達一千四百餘萬人次，成為當地指標景點，可帶來觀光人潮，還可提供許多直接、間接的就業機會。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
亞洲新灣區 議員建議：引進主題樂園

高雄亞洲新灣區各項重大建設持續推動，不少空間可望陸續釋出，高市議員簡煥宗舉日本環球影城、香港迪士尼為例，建議市府設法引入國際連鎖主題樂園，刺激在地就業與城市觀光。舉日、港為例 盼帶動人潮、就業…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：〈南部〉亞洲新灣區 議員建議：引進主題樂園


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.