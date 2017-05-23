〈南部〉六堆抗日紀念碑建公園 客委會支持

2017-05-23

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣長治鄉爭取將紀念一八九五年「火燒庄戰役」的六堆抗日紀念碑現址改建為紀念公園，行政院客委會主委李永得昨天視察後強調，要做就要做好一點，包括軟硬體建設，客委會一定支持，經費沒有問題。

據史料記載，一八九五年日軍登台後在火燒庄一帶遭遇六堆義勇軍激烈抵抗，義勇軍死傷慘烈，當年戰場位於現在的長治鄉長興村活動中心旁，後人為紀念六堆客家先烈保鄉衛民的精神，興建六堆抗日紀念碑憑弔。

李永得表示，當地客家鄉親希望能將紀念碑現址改建為六堆抗日紀念公園，他非常贊成，除了硬體建設外，史料的保存一樣重要，請屏東縣政府妥善規劃，經費由客委會負責。

長治鄉長許玉秀感謝李永得為地方帶來好消息，鄉公所一定會全力配合縣政府作業，早日動工闢建。

縣府客務處長許麗萍表示，該處將著手規劃，軟硬體並重，除彰顯六堆客家文化及精神外，也要打造地方特色，吸引民眾親近，希望六堆抗日紀念公園設立後，地方能善盡維護之責。

長興村天后宮主委賴仁山表示，該紀念碑及周邊的涼亭、綠帶，長期以來都是由天后宮的志工協助整理，如果能改建成紀念公園，志工們將秉持一貫熱忱維護公園。