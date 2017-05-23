〈南部〉修法沒講清楚 農民誤傳取消現金救助

2017-05-23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「農業天然災害救助辦法」今年五月大變革，原本現金救助項目種類由行政命令發佈，修正後直接入法，農委會日前發出廢止舊令的公告，竟訛傳成未來不再救助，引發軒然大波，甚至有農民嗆聲，若真廢止將退出民進黨，農委會則澄清，修法後農民更有保障。

中央一紙命令廢舊法惹議

今年五月十一日農委會發佈一紙命令，內容僅短短一句「廢止『農業天然災害現金救助項目及額度』，並自即日生效」，讓人直接聯想未來將失去現金救助，消息在農民間渲染，「難道以後遇上災害就沒得救助了嗎？」

屏東近年不管山區或沿海地區的農作物，不是遇上接連颱風就是寒害、病蟲害等，尤其去年兩個颱風影響最為明顯，從水稻到蓮霧、芒果再到荔枝，通通受損，至今仍未復原，果樹類作物每公頃現金救助從六萬到九萬元不等。

「若是真的取消救助，就要退黨！」不少不明就裡的農民，拿著命令連結向民進黨地方民代氣憤反映，並要求交代清楚。

屏東縣政府農業處長黃國榮說，接獲命令時確實也嚇一跳，經向農委會求證後，也證實未來保障的位階更高，並非外傳取消救助金額；現在不管地方政府或民代，也透過群組發放農委會的政策懶人包，以免農民誤解。

農委會指修法後更有保障

農委會官員則澄清說明，此次的修法變革，讓原本伴隨行政命令發出的項目金額等，直接納入農業天然災害救助辦法中的附表，依據更為充分，讓災後評估能更迅速因應，但也坦言確實造成部分農民誤解。

屏東一鄉鎮農會總幹事則不諱言，原本能清楚說明的政策卻造成農民誤解又廣傳，甚至造成不必要恐慌，讓善意打折，奉勸官員在政策溝通上還要再下點苦心。