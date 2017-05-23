〈台北都會〉華榮市場共構案 北市議員槓官員

2017-05-23

〔記者郭安家／台北報導〕十一層樓的華榮市場公共住宅共構案，日前才引發當地居民反彈，新黨市議員陳彥伯昨又於議會質詢，指都發局原先規劃十八層樓的開發方案，編列近九十萬元的專業服務規劃標案，但與地方缺乏溝通，遭遇反彈後又改為十一層樓，再編列近九十萬元重擬專業服務規劃標案，浪費預算。都發局長林洲民也於議場反駁，令陳彥伯不滿當場拍桌，場面火爆。

林洲民回應陳彥伯：「你的訊息真的不是正確的訊息，你的訊息不盡正確。」林話沒說完，陳立即拉高分貝痛批林：「你們都不去跟地方溝通！」「你（林）還要拗？」為何要規劃兩個標呢？可以這樣搞嗎？而且其中一個還發包給台北市都更推動中心。

林洲民再解釋，十八層樓方案是台北市都市計畫委員會討論過的，經過兩次溝通，再將華榮市場公宅戶數減少，「我們當場清楚溝通。」陳彥伯憤而拍桌大罵：「你溝通了什麼？」被質疑浪費錢，林洲民也強硬回應：「沒有！」令議場氣氛火爆。柯文哲則在旁尷尬緩頰，表示里長有反映相關問題，北市府有進一步討論。

都更處稍晚則發新聞稿指出，量體規劃設計理當考量民眾意見進行調整，故發包相關採購案分別擬訂事業計畫草案、報核法定文件及書圖，並解釋，都更處去年九月申請容積獎勵預計興建十八樓建物，而今年一月召開粗耕事業計畫報核前公聽會，又應民眾希望降低量體。