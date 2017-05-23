〈台北都會〉華榮市場共構案 北市議員槓官員
2017-05-23
〔記者郭安家／台北報導〕十一層樓的華榮市場公共住宅共構案，日前才引發當地居民反彈，新黨市議員陳彥伯昨又於議會質詢，指都發局原先規劃十八層樓的開發方案，編列近九十萬元的專業服務規劃標案，但與地方缺乏溝通，遭遇反彈後又改為十一層樓，再編列近九十萬元重擬專業服務規劃標案，浪費預算。都發局長林洲民也於議場反駁，令陳彥伯不滿當場拍桌，場面火爆。
林洲民回應陳彥伯：「你的訊息真的不是正確的訊息，你的訊息不盡正確。」林話沒說完，陳立即拉高分貝痛批林：「你們都不去跟地方溝通！」「你（林）還要拗？」為何要規劃兩個標呢？可以這樣搞嗎？而且其中一個還發包給台北市都更推動中心。
林洲民再解釋，十八層樓方案是台北市都市計畫委員會討論過的，經過兩次溝通，再將華榮市場公宅戶數減少，「我們當場清楚溝通。」陳彥伯憤而拍桌大罵：「你溝通了什麼？」被質疑浪費錢，林洲民也強硬回應：「沒有！」令議場氣氛火爆。柯文哲則在旁尷尬緩頰，表示里長有反映相關問題，北市府有進一步討論。
都更處稍晚則發新聞稿指出，量體規劃設計理當考量民眾意見進行調整，故發包相關採購案分別擬訂事業計畫草案、報核法定文件及書圖，並解釋，都更處去年九月申請容積獎勵預計興建十八樓建物，而今年一月召開粗耕事業計畫報核前公聽會，又應民眾希望降低量體。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
暖東峽谷譯Warm East 基隆市長笑場
基隆市是國際化城市，但道路的指示牌卻是各單位各吹各的調，有通用拼音、漢語拼音與意譯，最扯的是，有些翻譯錯得太離譜；民進黨市議員林明智昨天上午…
網友回應
熱門新聞
- 飽受網路霸凌壓力 法官判維冠籃太太酌減賠償金
- 委內瑞拉擁五千肩射防空飛彈 美國憂心
- 《國際現場》國泰航空裁員近600人
- 《自由廣場》原來馬英九是罪魁禍首
- 到宅托育夯！月收可達33K 有近百職缺
- 證券行情表、證券表格
- 運將改當黑心密醫 掰紅中神水治癌
- Kingsmill錦標賽》一路贏到底 湯普森奪冠寫紀錄
- 戴姆勒 進軍鋰電池生產
- 農委會提昇現金救助入母法 廢止舊令「一行文」惹議
- 告別世衛在即 陳馮富珍為政績自辯
- 搶U18組訓權 玉山盃今開戰
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Chen Chu tops mayoral survey
- 夏季節電 1度可獲0.8元獎勵金
- 泰軍事政變3週年 曼谷軍醫院遭炸
- 新生兒罹罕病 中研院找出關鍵基因蛋白
- 和男友吵架 少女跳樓輕生
- 停招14年 高職輪機科翻紅
- 高行健獲頒台師大名譽博士
- 美德澳等國WHA大會發言力挺台灣參與
- 矽晶圓Q3缺口恐更大 短缺市況持續到明年
- 美議員挺台入WHA 北京不應綁架全球健康
- 工商界肯定 籲一次修到位
- Q1加班費增10.42％ 7年同期新高
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tsai misses ‘passing grade’ in survey
- 負評連連 政府怎能無動於衷
- 《自由廣場》扁馬太三
- 黃立成砸大錢 這樣寵女團
- 〈親子會客室〉孩子愛頂嘴 換個角度看
- 社論》台灣藍 國民黨唯一生路
- 〈戀愛翹翹板〉暗戀女孩網路互動 沒自信進一步追求
- K歌她當眾摸鳥 被帶去嘿咻不算性侵
- 少女上網找砲友 拿母手機查懷孕
- RCEP談判現歧見 恐難實現今年完成目標
- 豆花妹哪來膽子 狂K盛竹如
- 水泥車墜溪翻車 駕駛險溺撐2小時
- 《自由廣場》新政府的醫療改革呢？
- 小樂邀唱邵雨薇 虧她很想要
- 高中選秀過來人╱陳子豪︰交手幾次 罩門就曝光
- 力成看好固態硬碟銷量︰較去年增5倍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉華榮市場共構案 北市議員槓官員
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分