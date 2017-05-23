〈台北都會〉全盲、腦麻不失志 身障童逆風起飛
2017-05-23
陳翰陞、洪璿珉 獲選模範生
〔記者張議晨／台北報導〕台北市教育局昨在長安國小舉辦一○五學年度第二學期公私立國民小學模範生表揚大會，市長柯文哲昨也現身頒獎，柯文哲說，當上模範生是榮耀也是義務，得獎雖然高興，但從現在起，大家心目中的好同學就是長這樣子。柯還不忘以自身為例提醒獲獎學生，「跌倒不要緊，爬起來就好，順便說這跑道彈性很好」，順道幽自己一默。
台北市啟明學校小五生陳翰陞，因早產關係導致雙眼全盲，不過，音感好的他沒就此氣餒，小四開始學琴，靠毅力及雙手摸索，每天花費半小時練習鋼琴，還加入校內合唱團上台演出，盼未來當上電台ＤＪ或是街頭藝人，一圓音樂夢想。
啟智學校小六生洪璿珉，因患有腦性麻痺，從小只能靠輪椅代步，但求學階段仍忍痛每天勤做復健，現已可靠步行器輔助走路，個性樂觀的他還被同學稱為「阿蛋」。
啟智學校主任薛承凱說，「阿蛋」復健過程很辛苦，但他仍勇於嘗試，即使遇到困難，牙一咬就忍過去，樂觀以及努力讓大家很感動。
昨公私立國小含補校及特教班共選出四五九九位模範生，再由各校推選一位代表參與表揚大會。柯文哲致詞時表示，今年模範生名單並非選表現最好，而是選在挫折中仍盡力做好的同學，柯勉勵模範生，「沒人說一輩子不失敗，保持正面態度才是最重要。」
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