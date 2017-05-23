〈台北都會〉芝山岩周邊限高 正反方陳情強碰
2017-05-23
〔記者鍾泓良／台北報導〕北市都發局提出「芝山岩地區景觀管制計畫」草案，芝山岩周邊將限高，引發部分居民反對限高，要求市府將違法限高撤回，但另一方面，環保、文資及都市團體支持維護景觀，希望維護芝山岩景觀。今天上午兩派人馬均到市政府及議會遞交陳情書給台北市長柯文哲，支持限高方希望市長挺住，反對限高方要求懸崖勒馬，而因警方將兩派人馬隔開，現場並未擦槍走火。
反對團體：讓老社區無法都更
根據「芝山岩地區景觀管制計畫」草案，管制區範圍面積一○三．八四公頃，分為第一、二、三影響區；第一影響區高度限制卅公尺；第二影響區高度限制卅八公尺，而影響區建蔽率均從四十五％放寬至六十％；第三影響區為雙溪以南部分，雨農路兩側須退縮至少四公尺的無遮簷人行道，以劍潭山做量體管制依據。
反對管制團體表示，該案違反《都市計畫法》第廿七條第一項規定，過去就有被最高行政法院駁回的案例。但都發局仍限制居民財產權，不符合比例原則；而擴大地區建蔽率至六十％，等於犧牲居住品質，更會讓老舊社區無法都更。
支持團體：不屈服於建商利益
而支持維持限高的團體則認為，柯市府勇於訂定芝山岩周邊地區限高管制，但卻被批評是「限高影響都更權益」，應該要繼續有所堅持，應堅持專業與立場，不屈服於民粹挾持與建商利益。
對此，柯文哲在議會表示，這個議題很麻煩，認為雙方各有立場，是典型的「各有衝突的意見」，所以會回到都委會用公開透明的方式去解決。但議員汪志冰不滿說，市府應該要有堅持跟原則，不應該全部都推給都委會，「不然要市長幹甚麼？」
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