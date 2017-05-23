〈台北都會〉南港闕家祖厝 登錄歷史建築
文資審議 闕家10餘人到場陳情
〔記者陳紜甄／台北報導〕南港闕家祖厝德成居，是否登錄為歷史建築，引起正反意見交鋒。北市文化局昨日召開文資審議委員會，祖厝闕家十多位土地所有權人到場陳情表示，一旦列為歷史建築，土地財產價值將消失九十％，要求文化局不要登錄為歷史建築，讓闕家後代可以開發興建。不過，文資委員指出，該閩南祖厝建於日治時期，並採日式建築工法建造，技術細膩，且見證南港開發史，具有地方與時代性特色，最後決議登錄為歷史建築，引起在場闕氏家族不滿。
闕家祖厝坐落於南港研究院路一段一百二十號，地號共有十一筆。土地所有權陳情人闕陳娜妮指出，其中一筆地號的土地面積，市價約五億元，劃為歷史建築後，市價則降至五千萬元，損失至少高達四億多元。另外，德成居經專家鑑定為危樓，樓梯與連通道坍塌，房屋毫無價值。她說，希望祖先留下來的祖厝可以開發興建，不要登錄為歷史建築，留給他們一條活路。
會議出席代表在興建開發與文資保存態度上，展開拉鋸戰。文資委員薛琴指出，德成居建於日治時期，當時闕氏家族建有磚窯廠，自製磚瓦並使用日式建築工法打造，不論磚瓦的品質或是建築的技術，「在台灣幾乎都找不到」，肯定其建物具有保存價值。市議員闕枚莎則代表地主，向文化局呼籲要為居民權利著想。
都發局副總工邵秀珮表示，祖厝基地後方的保護區、防災空間以及人行道系統皆要做保存，按基地圖推測，撇除歷史建築的土地，可興建七、八層大樓。但後續仍要畫模擬圖，了解法定容積價值。至於土地所有權人是否損失上億元，她說，所有權人僅計算沒有劃入歷史建築的土地面積；做為歷史建築的土地面積，仍屬土地所有權人，也應計算土地價值。
全區保存 僅南側建物可開發
經文資委員討論，南港闕家祖厝「德成居」決議登錄為歷史建築，保存範圍為全區；由於德成居南側的建物較無保存價值，土地所有權人可將其範圍納入開發計畫中。
闕家祖厝「德成居」建於一九二四年，由早期泉州南安闕氏家族打造，屬閩南紅磚合院格局；其正廳上方原是使用「茅草頂」，呼應風水上的「牛穴」，另配有池塘、稻草的設施，象徵餵養後山牛神的意義。
看更多！請加入自由時報粉絲團
基隆市是國際化城市，但道路的指示牌卻是各單位各吹各的調，有通用拼音、漢語拼音與意譯，最扯的是，有些翻譯錯得太離譜；民進黨市議員林明智昨天上午…
- 飽受網路霸凌壓力 法官判維冠籃太太酌減賠償金
- 委內瑞拉擁五千肩射防空飛彈 美國憂心
- 《國際現場》國泰航空裁員近600人
- 《自由廣場》原來馬英九是罪魁禍首
- 到宅托育夯！月收可達33K 有近百職缺
- 證券行情表、證券表格
- 運將改當黑心密醫 掰紅中神水治癌
- Kingsmill錦標賽》一路贏到底 湯普森奪冠寫紀錄
- 戴姆勒 進軍鋰電池生產
- 農委會提昇現金救助入母法 廢止舊令「一行文」惹議
- 告別世衛在即 陳馮富珍為政績自辯
- 搶U18組訓權 玉山盃今開戰
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Chen Chu tops mayoral survey
- 夏季節電 1度可獲0.8元獎勵金
- 泰軍事政變3週年 曼谷軍醫院遭炸
- 新生兒罹罕病 中研院找出關鍵基因蛋白
- 和男友吵架 少女跳樓輕生
- 停招14年 高職輪機科翻紅
- 高行健獲頒台師大名譽博士
- 美德澳等國WHA大會發言力挺台灣參與
- 矽晶圓Q3缺口恐更大 短缺市況持續到明年
- 美議員挺台入WHA 北京不應綁架全球健康
- 工商界肯定 籲一次修到位
- Q1加班費增10.42％ 7年同期新高
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tsai misses ‘passing grade’ in survey
- 負評連連 政府怎能無動於衷
- 《自由廣場》扁馬太三
- 黃立成砸大錢 這樣寵女團
- 〈親子會客室〉孩子愛頂嘴 換個角度看
- 社論》台灣藍 國民黨唯一生路
- 〈戀愛翹翹板〉暗戀女孩網路互動 沒自信進一步追求
- K歌她當眾摸鳥 被帶去嘿咻不算性侵
- 少女上網找砲友 拿母手機查懷孕
- RCEP談判現歧見 恐難實現今年完成目標
- 豆花妹哪來膽子 狂K盛竹如
- 水泥車墜溪翻車 駕駛險溺撐2小時
- 《自由廣場》新政府的醫療改革呢？
- 小樂邀唱邵雨薇 虧她很想要
- 高中選秀過來人╱陳子豪︰交手幾次 罩門就曝光
- 力成看好固態硬碟銷量︰較去年增5倍
標題：〈台北都會〉南港闕家祖厝 登錄歷史建築
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email