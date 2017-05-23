〈台北都會〉南港闕家祖厝 登錄歷史建築

2017-05-23

文資審議 闕家10餘人到場陳情

〔記者陳紜甄／台北報導〕南港闕家祖厝德成居，是否登錄為歷史建築，引起正反意見交鋒。北市文化局昨日召開文資審議委員會，祖厝闕家十多位土地所有權人到場陳情表示，一旦列為歷史建築，土地財產價值將消失九十％，要求文化局不要登錄為歷史建築，讓闕家後代可以開發興建。不過，文資委員指出，該閩南祖厝建於日治時期，並採日式建築工法建造，技術細膩，且見證南港開發史，具有地方與時代性特色，最後決議登錄為歷史建築，引起在場闕氏家族不滿。

闕家祖厝坐落於南港研究院路一段一百二十號，地號共有十一筆。土地所有權陳情人闕陳娜妮指出，其中一筆地號的土地面積，市價約五億元，劃為歷史建築後，市價則降至五千萬元，損失至少高達四億多元。另外，德成居經專家鑑定為危樓，樓梯與連通道坍塌，房屋毫無價值。她說，希望祖先留下來的祖厝可以開發興建，不要登錄為歷史建築，留給他們一條活路。

會議出席代表在興建開發與文資保存態度上，展開拉鋸戰。文資委員薛琴指出，德成居建於日治時期，當時闕氏家族建有磚窯廠，自製磚瓦並使用日式建築工法打造，不論磚瓦的品質或是建築的技術，「在台灣幾乎都找不到」，肯定其建物具有保存價值。市議員闕枚莎則代表地主，向文化局呼籲要為居民權利著想。

都發局副總工邵秀珮表示，祖厝基地後方的保護區、防災空間以及人行道系統皆要做保存，按基地圖推測，撇除歷史建築的土地，可興建七、八層大樓。但後續仍要畫模擬圖，了解法定容積價值。至於土地所有權人是否損失上億元，她說，所有權人僅計算沒有劃入歷史建築的土地面積；做為歷史建築的土地面積，仍屬土地所有權人，也應計算土地價值。

全區保存 僅南側建物可開發

經文資委員討論，南港闕家祖厝「德成居」決議登錄為歷史建築，保存範圍為全區；由於德成居南側的建物較無保存價值，土地所有權人可將其範圍納入開發計畫中。

闕家祖厝「德成居」建於一九二四年，由早期泉州南安闕氏家族打造，屬閩南紅磚合院格局；其正廳上方原是使用「茅草頂」，呼應風水上的「牛穴」，另配有池塘、稻草的設施，象徵餵養後山牛神的意義。