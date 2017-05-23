〈台北都會〉基隆原民微型保險 新光捐助保費
2017-05-23
〔記者俞肇福／基隆報導〕新光人壽基金會捐贈基隆市原住民微型保險給基隆市政府，可讓兩千五百位原住民受惠，市長林右昌昨頒贈感謝狀，由新光人壽總經理蔡雄繼代表接受。
基隆市政府去年辦理微型保險，照顧全市低收入戶、中低收入戶與原住民，共計六千多人，由南山人壽承辦，保費也由南山人壽負責；今年因南山人壽負擔壓力大，僅承擔低收入戶、中低收入戶微型保險。
林右昌指出，基隆原住民設籍人口九三二一人，大部分屬於經濟弱勢，感謝新光人壽總經理蔡雄繼、獨立董事李正義協助，由新光人壽慈善基金會全額捐助保費四十五萬元，提供被保險人意外身故三十萬元保障。
設籍基隆市的原住民共有九三二一人，扣除原有的低收入戶、中低收入戶，尚有三五三人，有意願參加的原住民（年滿十五至七十歲），可前往各區公所民政課洽詢。
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