〈台北都會〉光隆家商許羿云、徐浩崴 獲保德信志工菁英獎

2017-05-23

〔記者俞肇福／基隆報導〕第十七屆「保德信青少年志工菁英獎」日前揭曉，光隆家商多媒體設計科許羿云及觀光科徐浩崴，積極參與志工服務獲獎。

許羿云表示，高一時參加教育部主辦的領導培訓營後，萌生做志工回饋社會的想法，除了擔任伊甸基金會、醫院及社區志工外，更結合自身管樂專長，號召三十多位同學發起「快閃慈善音樂會」，以音樂撫慰人心，並為植物人募款、募集發票等；許羿云說，擔任志工後，收到的回饋比自己付出的更多，獲得保德信青少年志工菁英獎則是有些意外。

徐浩崴說，國小跟著老師到紅淡山健行時，沿途會淨山、將垃圾帶下山，後來擔任崇德文教基金會的兒童讀經班志工老師，也在醫院的兒童病房服務；之後更在校內與同學成立「光點服務團隊」，希望能像天上的星星照亮灰暗的角落。徐浩崴說，當志工最大的收穫，就是會懂得感恩、珍惜時間、回饋社會。

光隆家商校長吳廉章說，許羿云、徐浩崴兩人熱心服務，懂得奉獻自己能力，號召同學參與志工服務，值得同學效法。