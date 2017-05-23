〈台北都會〉積穗國小附幼抽籤誤重按 名單擺烏龍
2017-05-23
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市一○六學年度公立幼兒園前天抽籤，有學校擺了大烏龍！一名家長投訴，前天下午三點多查詢兒子為正取第十六名，晚上竟變成備取第三，質疑作業不公，要求重新抽籤。教育局坦言校方有作業疏失，誤按第二次抽籤鍵，仍以第一次公告結果為主。
作業疏失 仍以首次名單為主
家長蕭先生投訴，中和區積穗國小附幼今年將錄取四十五個名額，前天下午兩點進行電腦抽籤，三點多查詢結果時，兒子幸運抽中正取第十六名，他開心地告知家人好消息；但晚上九點再次查詢，竟變成備取第三名，心情頓時從天堂掉到地獄。
蕭先生表示，若一開始沒錄取就認了，但教育局作業流程疏失，造成「正取」和「備取」兩種天差地遠的結果，影響孩子受教權益。
接獲陳情的市議員鄭宇恩說，一○三年中和光復國小附幼曾發生抽籤作業出錯，導致一名學童由正取變備取，現在又出現相同問題，證明作業流程有嚴重瑕疵，須全面檢討，除了道歉，也應對個案提出合理補償方案。
教育局解釋，當天下午兩點，校方按下電腦抽籤鍵，在家長見證下公告抽籤結果，並逐一唱名，確認名單無誤；結束後，學校撤場時，因工作人員不熟悉系統，誤按抽籤鍵，產生第二次抽籤結果，第一次公告結果被覆蓋。
教育局表示，本案無涉及公平性及系統作業問題，不影響第一次公告名單正確性，但對於造成民眾困擾，深感抱歉，未來將加強教育訓練，並追究行政責任。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
暖東峽谷譯Warm East 基隆市長笑場
基隆市是國際化城市，但道路的指示牌卻是各單位各吹各的調，有通用拼音、漢語拼音與意譯，最扯的是，有些翻譯錯得太離譜；民進黨市議員林明智昨天上午…
網友回應
熱門新聞
- 飽受網路霸凌壓力 法官判維冠籃太太酌減賠償金
- 委內瑞拉擁五千肩射防空飛彈 美國憂心
- 《國際現場》國泰航空裁員近600人
- 《自由廣場》原來馬英九是罪魁禍首
- 到宅托育夯！月收可達33K 有近百職缺
- 證券行情表、證券表格
- 運將改當黑心密醫 掰紅中神水治癌
- Kingsmill錦標賽》一路贏到底 湯普森奪冠寫紀錄
- 戴姆勒 進軍鋰電池生產
- 農委會提昇現金救助入母法 廢止舊令「一行文」惹議
- 告別世衛在即 陳馮富珍為政績自辯
- 搶U18組訓權 玉山盃今開戰
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Chen Chu tops mayoral survey
- 夏季節電 1度可獲0.8元獎勵金
- 泰軍事政變3週年 曼谷軍醫院遭炸
- 新生兒罹罕病 中研院找出關鍵基因蛋白
- 和男友吵架 少女跳樓輕生
- 停招14年 高職輪機科翻紅
- 高行健獲頒台師大名譽博士
- 美德澳等國WHA大會發言力挺台灣參與
- 矽晶圓Q3缺口恐更大 短缺市況持續到明年
- 美議員挺台入WHA 北京不應綁架全球健康
- 工商界肯定 籲一次修到位
- Q1加班費增10.42％ 7年同期新高
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tsai misses ‘passing grade’ in survey
- 負評連連 政府怎能無動於衷
- 《自由廣場》扁馬太三
- 黃立成砸大錢 這樣寵女團
- 〈親子會客室〉孩子愛頂嘴 換個角度看
- 社論》台灣藍 國民黨唯一生路
- 〈戀愛翹翹板〉暗戀女孩網路互動 沒自信進一步追求
- K歌她當眾摸鳥 被帶去嘿咻不算性侵
- 少女上網找砲友 拿母手機查懷孕
- RCEP談判現歧見 恐難實現今年完成目標
- 豆花妹哪來膽子 狂K盛竹如
- 水泥車墜溪翻車 駕駛險溺撐2小時
- 《自由廣場》新政府的醫療改革呢？
- 小樂邀唱邵雨薇 虧她很想要
- 高中選秀過來人╱陳子豪︰交手幾次 罩門就曝光
- 力成看好固態硬碟銷量︰較去年增5倍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉積穗國小附幼抽籤誤重按 名單擺烏龍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分