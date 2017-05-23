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〈台北都會〉積穗國小附幼抽籤誤重按 名單擺烏龍

2017-05-23

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市一○六學年度公立幼兒園前天抽籤，有學校擺了大烏龍！一名家長投訴，前天下午三點多查詢兒子為正取第十六名，晚上竟變成備取第三，質疑作業不公，要求重新抽籤。教育局坦言校方有作業疏失，誤按第二次抽籤鍵，仍以第一次公告結果為主。

作業疏失 仍以首次名單為主

家長蕭先生投訴，中和區積穗國小附幼今年將錄取四十五個名額，前天下午兩點進行電腦抽籤，三點多查詢結果時，兒子幸運抽中正取第十六名，他開心地告知家人好消息；但晚上九點再次查詢，竟變成備取第三名，心情頓時從天堂掉到地獄。

蕭先生表示，若一開始沒錄取就認了，但教育局作業流程疏失，造成「正取」和「備取」兩種天差地遠的結果，影響孩子受教權益。

接獲陳情的市議員鄭宇恩說，一○三年中和光復國小附幼曾發生抽籤作業出錯，導致一名學童由正取變備取，現在又出現相同問題，證明作業流程有嚴重瑕疵，須全面檢討，除了道歉，也應對個案提出合理補償方案。

教育局解釋，當天下午兩點，校方按下電腦抽籤鍵，在家長見證下公告抽籤結果，並逐一唱名，確認名單無誤；結束後，學校撤場時，因工作人員不熟悉系統，誤按抽籤鍵，產生第二次抽籤結果，第一次公告結果被覆蓋。

教育局表示，本案無涉及公平性及系統作業問題，不影響第一次公告名單正確性，但對於造成民眾困擾，深感抱歉，未來將加強教育訓練，並追究行政責任。

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  • 新北市106學年度公立幼兒園前天抽籤，有家長投訴孩子從正取變成備取，經查是校方人員疏失造成FU圖為抽籤情形，圖中人物與本新聞無關。（新北市教育局提供）

    新北市106學年度公立幼兒園前天抽籤，有家長投訴孩子從正取變成備取，經查是校方人員疏失造成FU圖為抽籤情形，圖中人物與本新聞無關。（新北市教育局提供）

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