〈台北都會〉考古、偵探… 新北逾千梯次暑期育樂營即起報名
〔記者張安蕎／新北報導〕煩惱暑假孩子何處去嗎？新北市府推出考古營、消防營、ＣＳＩ偵探體驗營等，還有廣受親子歡迎的夜宿博物館體驗營，並建置「新北市中小學暑期營隊資訊整合平台」，提供超過一千個梯次營隊活動、逾三萬人次參加機會，學子們可藉此享受充滿收穫的暑期時光，即起陸續開放報名。
市府建置資訊平台 陸續開放報名
由教育局規劃的校園育樂營活動，包括「創意機器人」營隊，學生可透過簡易程式，讓機器人執行有趣任務；「祖孫動健康，幸福好時光」營隊，開放祖孫一起參加，透過寓教於樂的手作與活動課程，增進家庭關係；英速育樂營及雙語營隊則由外籍教師授課，讓學童不用出國，就能體驗異國文化。
警察局舉辦「ＣＳＩ偵探體驗營」，包含指紋、ＤＮＡ、槍彈、測謊及防身術等教學；衛生局辦理「小神農—用藥安全」活動，內容包含製作防蚊香包、健康茶、經絡刮痧與推拿穴道按摩等；稅捐稽徵處舉辦免費的租稅戲劇研習營；高灘處辦理「小小濕地達人夏令營」，帶孩子到野外培養觀察力。
文化局推出的「全國巡迴文藝營」，將邀請馮翊綱、平路等師資授課；「府中15動畫學院」讓小朋友化身為小小動畫師與配音員；淡水古蹟博物館、鶯歌陶瓷博物館等各文化館舍推出豐富營隊，多達十間市立圖書館分館也分別舉辦閱讀、戲劇等營隊。
市府昨舉辦記者會宣傳，就讀北大高中的國際疊杯大賽好手楊筑鈞，更於現場一展高超手藝，她推薦參加疊杯營隊，只需短暫訓練，便可大幅提升專注力及手眼協調，既有趣又有助於學業；另外，「拓克任務英語育樂營」的外籍教師也以棉花糖、義大利麵等孩童喜愛的食材，示範邊玩遊戲邊學英文，讓副市長侯友宜大讚，育樂營創造「大人放心，小孩開心」的親子雙贏。相關營隊資訊請上「新北市中小學暑期營隊資訊整合平台」網站查詢。
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標題：〈台北都會〉考古、偵探… 新北逾千梯次暑期育樂營即起報名
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