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〈台北都會〉大巨蛋調查3廉委 僅1人續任

2017-05-23

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲創設廉政委員會打五大案，其中廉委鄭文龍、洪智坤、袁秀慧組成大巨蛋調查組還指前市長馬英九圖利遠雄，但廉委也風波不斷、相繼辭職，或不滿柯文哲而不願續任，廉委車馬費還被市議員砍光。柯文哲日前說，「沒錢有沒錢的做法」，結果十三位外聘廉委，只有馬以工等五人續任、八人新聘，至於大巨蛋小組則剩袁秀慧留任，預計六月開會。

政風處長沈鳳樑坦言，第二屆廉委就像義工，不拿車馬費，包括第一屆留任至今的馬以工、高宗良、端木正、許順雄、陳韜。新聘廉委有吳杰成、陳希佳、陳砥柱、陳兆誼、張順教、鄭佳邦、謝涵宇、羅義興。至於府內委員則包括柯文哲、副市長鄧家基、市府秘書長蘇麗瓊、副秘書長李文英、觀傳局長簡余晏、法務局長袁秀慧及沈鳳樑。

昔日砲打大巨蛋案的鄭文龍未續任、洪智坤則已辭職，此外，前總統李登輝之女李安妮、律師呂秋遠也未續任。

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