〈台北都會〉為何同意遠雄斷根 柯跳針：沒同意移樹
〔記者郭安家、張議晨／台北報導〕市長柯文哲的市長室同意遠雄進行移樹前的斷根作業，引發護樹團體不滿，柯文哲昨上午於議會專案報告，被台北市議員李慶鋒質詢此事，柯文哲語塞指稱，「他（遠雄）不是移樹、是斷根」、「我們可以隨時不讓他移樹。」李不滿柯的神邏輯，追問「你為何同意他（遠雄）斷根，聽不懂嗎！」未料，柯跳針回應「但是我沒有同意他移樹。」
議員怒嗆市長不誠實
李慶鋒隨後怒嗆柯文哲「市長你就豪洨！非常不誠實。」李還說，遠雄未完成環評、建照變更設計等應辦事項，也還未全面復工，未將大巨蛋變更設計案送至台北市都市設計審議委員會，不解柯文哲為何要允許遠雄移樹；柯文哲不斷搔頭，僅強調，遠雄現在不是移樹、是斷根，「我們可以隨時不讓他移樹。」
李慶鋒不滿並痛批柯文哲接受他備詢兩分四十五秒，還是無法回應此問題，接著拉高分貝嗆說，「你（柯）為何同意他（遠雄）斷根，聽不懂嗎！」未料，柯文哲回應，「但是我沒有同意他移樹。」
李慶鋒也不耐煩，指民間團體推動大巨蛋解約i-voting案，短短四天已有三千人覆議連署，現在要進入提案階段，並問柯文哲「你搞i-voting是不是玩假的？會不會打假球？在審議階段把這案子做掉？」柯文哲回應，他交代市長室專員王寶萱該怎麼做就怎麼做，他們會依法行事。
柯文哲下午受訪再次說明，以前樹一移就會死掉，現在斷根只是預備動作，並不代表現在就要移，即使要移，也是明年一、二月的事；移樹細節講起來很複雜，就是先選季節斷根，「反正有SOP，就照SOP走就好了」。柯還說，現在如果不斷根，到時候（明年）也不能移。
志工擋作業 工人持電鑽揮舞
另一方面，松菸護樹行動昨邁入第七天，移樹工程承包商樹花園公司工人持電鑽於大巨蛋周邊進行斷根作業，但護樹志工以拔插頭、戴手套握住鑽頭阻擋工程，昨中午承包商工人也不滿，發動電鑽朝空中揮舞後，更朝志工頭部方向鑽去，幸未造成受傷。
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