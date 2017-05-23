| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓滿紐約義演 謝金燕清晨搭機返國
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉為何同意遠雄斷根 柯跳針：沒同意移樹

2017-05-23

〔記者郭安家、張議晨／台北報導〕市長柯文哲的市長室同意遠雄進行移樹前的斷根作業，引發護樹團體不滿，柯文哲昨上午於議會專案報告，被台北市議員李慶鋒質詢此事，柯文哲語塞指稱，「他（遠雄）不是移樹、是斷根」、「我們可以隨時不讓他移樹。」李不滿柯的神邏輯，追問「你為何同意他（遠雄）斷根，聽不懂嗎！」未料，柯跳針回應「但是我沒有同意他移樹。」

議員怒嗆市長不誠實

李慶鋒隨後怒嗆柯文哲「市長你就豪洨！非常不誠實。」李還說，遠雄未完成環評、建照變更設計等應辦事項，也還未全面復工，未將大巨蛋變更設計案送至台北市都市設計審議委員會，不解柯文哲為何要允許遠雄移樹；柯文哲不斷搔頭，僅強調，遠雄現在不是移樹、是斷根，「我們可以隨時不讓他移樹。」

李慶鋒不滿並痛批柯文哲接受他備詢兩分四十五秒，還是無法回應此問題，接著拉高分貝嗆說，「你（柯）為何同意他（遠雄）斷根，聽不懂嗎！」未料，柯文哲回應，「但是我沒有同意他移樹。」

李慶鋒也不耐煩，指民間團體推動大巨蛋解約i-voting案，短短四天已有三千人覆議連署，現在要進入提案階段，並問柯文哲「你搞i-voting是不是玩假的？會不會打假球？在審議階段把這案子做掉？」柯文哲回應，他交代市長室專員王寶萱該怎麼做就怎麼做，他們會依法行事。

柯文哲下午受訪再次說明，以前樹一移就會死掉，現在斷根只是預備動作，並不代表現在就要移，即使要移，也是明年一、二月的事；移樹細節講起來很複雜，就是先選季節斷根，「反正有SOP，就照SOP走就好了」。柯還說，現在如果不斷根，到時候（明年）也不能移。

志工擋作業 工人持電鑽揮舞

另一方面，松菸護樹行動昨邁入第七天，移樹工程承包商樹花園公司工人持電鑽於大巨蛋周邊進行斷根作業，但護樹志工以拔插頭、戴手套握住鑽頭阻擋工程，昨中午承包商工人也不滿，發動電鑽朝空中揮舞後，更朝志工頭部方向鑽去，幸未造成受傷。

廣告
  • 遠雄移樹工人發動電鑽，朝著護樹志工頭部方向揮舞。 （公民記者阿凱提供）

    遠雄移樹工人發動電鑽，朝著護樹志工頭部方向揮舞。 （公民記者阿凱提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
暖東峽谷譯Warm East 基隆市長笑場

基隆市是國際化城市，但道路的指示牌卻是各單位各吹各的調，有通用拼音、漢語拼音與意譯，最扯的是，有些翻譯錯得太離譜；民進黨市議員林明智昨天上午…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：〈台北都會〉為何同意遠雄斷根 柯跳針：沒同意移樹


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.