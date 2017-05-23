〈台北都會〉新北25電子遊戲場申請案 全否准

2017-05-23

自治條例議會審議中

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市升格後制定電子遊戲場業設置自治條例草案，規範電子遊戲場須距離學校、醫院九百九十公尺以上，法案遲未通過議會審議；目前經發局受理二十五家新申設或擴大營業申請案，皆遭否准，其中二十二家業者不服提出訴願，全被駁回，業者雖認為現行法規有爭議，也只能摸摸鼻子走人。

22業者提訴願均駁回

台北縣時代存在四十家電子遊戲場，部分涉及違法情事，廢止公司或商業登記證，目前共列管二十家，其中淡水區五家最多，其餘分布八里、板橋、三重、三峽、永和、新莊、瑞芳及樹林。

經發局商業發展科科長潘守亷指出，自治條例草案於議會審議中，現階段適用經濟部電子遊戲場業管理條例、新北市電子遊戲場業設置辦法、兒童及少年福利與權益保障法，分別規範營業場所應距學校五十公尺、九百九十公尺及兩百公尺以上。

潘守亷說明，目前受理二十五家電玩業申請案，其中六家為既有合法業者申請擴大營業面積或變更負責人，另十九家為新設，但有二十二家不符兒少法規定，三家須補送資料，皆以否准設置，為保護兒少，嚴格把關。

但業者認為，自治條例未通過前，應可適用中央法規五十公尺或兒少法兩百公尺，因此提出訴願，結果全被駁回。