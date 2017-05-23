| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓滿紐約義演 謝金燕清晨搭機返國
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉《李登輝故居》源興居屋頂塌 遊客惋惜

2017-05-23

〔記者李雅雯、邱燕玲／新北報導〕前總統李登輝老家「源興居」是遊客到訪景點，在地居民都同感驕傲「咱們三芝出了個總統」。目前源興居仍屬私產，屋頂約有近三分之一面積塌陷，明顯缺了一塊，到訪遊客也驚訝，「哎唷，總統故居怎麼變這樣」。

李登輝在總統任內，每年春節大年初一會回到老家源興居發紅包，期待拿紅包討喜氣的民眾，等待隊伍往往排到看不見盡頭。由於李登輝每次回老家都走淡水外環道路─淡金路，淡金路因此有「登輝大道」別稱。

北觀處︰私產無法介入

源興居位於三芝遊客中心及名人文物館正後方，為傳統閩南三合院建築，黑瓦磚牆，吸引許多遊客到訪。但遊客直說照片上看源興居相當美，想不到現場看屋頂缺了一大塊，若沒修繕，狀況恐會愈來愈糟。

北海岸及觀音山國家風景區管理處秘書郭振陵表示，源興居是有故事性的景點，常有遊客慕名而來，然其為私產，據了解產權分屬宗族中多人；北觀處多年前曾和對方討論將源興居交由觀光單位一起規劃，然未有共識；由於源興居屬於私產，屋頂破損後的修繕，公部門沒有著力點介入。

李辦︰須家族會議討論

李登輝辦公室主任王燕軍昨天表示，李前總統並未過問此事，此事要顧及家族歷史與發展，須由家族會議討論，短時間內可能還無法做出決定。

廣告
  • 前總統李登輝位於三芝區的故居「源興居」，屋頂塌陷一大塊。（記者李雅雯攝）

    前總統李登輝位於三芝區的故居「源興居」，屋頂塌陷一大塊。（記者李雅雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
暖東峽谷譯Warm East 基隆市長笑場

基隆市是國際化城市，但道路的指示牌卻是各單位各吹各的調，有通用拼音、漢語拼音與意譯，最扯的是，有些翻譯錯得太離譜；民進黨市議員林明智昨天上午…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：〈台北都會〉《李登輝故居》源興居屋頂塌 遊客惋惜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.