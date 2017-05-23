〈台北都會〉《李登輝故居》源興居屋頂塌 遊客惋惜
2017-05-23
〔記者李雅雯、邱燕玲／新北報導〕前總統李登輝老家「源興居」是遊客到訪景點，在地居民都同感驕傲「咱們三芝出了個總統」。目前源興居仍屬私產，屋頂約有近三分之一面積塌陷，明顯缺了一塊，到訪遊客也驚訝，「哎唷，總統故居怎麼變這樣」。
李登輝在總統任內，每年春節大年初一會回到老家源興居發紅包，期待拿紅包討喜氣的民眾，等待隊伍往往排到看不見盡頭。由於李登輝每次回老家都走淡水外環道路─淡金路，淡金路因此有「登輝大道」別稱。
北觀處︰私產無法介入
源興居位於三芝遊客中心及名人文物館正後方，為傳統閩南三合院建築，黑瓦磚牆，吸引許多遊客到訪。但遊客直說照片上看源興居相當美，想不到現場看屋頂缺了一大塊，若沒修繕，狀況恐會愈來愈糟。
北海岸及觀音山國家風景區管理處秘書郭振陵表示，源興居是有故事性的景點，常有遊客慕名而來，然其為私產，據了解產權分屬宗族中多人；北觀處多年前曾和對方討論將源興居交由觀光單位一起規劃，然未有共識；由於源興居屬於私產，屋頂破損後的修繕，公部門沒有著力點介入。
李辦︰須家族會議討論
李登輝辦公室主任王燕軍昨天表示，李前總統並未過問此事，此事要顧及家族歷史與發展，須由家族會議討論，短時間內可能還無法做出決定。
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