| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓滿紐約義演 謝金燕清晨搭機返國
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉暖東峽谷譯Warm East 基隆市長笑場

2017-05-23

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市是國際化城市，但道路的指示牌卻是各單位各吹各的調，有通用拼音、漢語拼音與意譯，最扯的是，有些翻譯錯得太離譜；民進黨市議員林明智昨天上午質詢官員，暖東峽谷的英文版本哪個才正確？市長林右昌看到看板，忍不住當場笑了出來。

路牌英譯不同調 議員要求統一

林明智說，光是一個「暖東峽谷」，高公局譯為Nuandong Valley，另一處譯為Northeast Coast，最令人拍案叫絕的是基隆公車處翻譯成Warm East Canyon（譯成中文為東邊溫暖的峽谷），真的太離譜了；林明智說，搭郵輪來基隆的老外，下了船到市區觀光，光看道路指示牌就「迷路」，林明智要求市府應統一處理。

市府︰年底前清查完 統一音譯

市長林右昌表示，不管是中央單位或市府製作的路牌都應該統一，避免造成遊客困擾；交旅處長李綱表示，年底前把各種指示牌清查完畢，統一音譯製作。

李綱說，交旅處依據「基隆市道路指示標誌申請設置要點」審核通過才可以設置，以前沒有針對英文部分審查，後續將列為審查要項。

教授英文的成功國中校長陳斯彬說，峽谷的英文是Canyon，如果太魯閣峽谷用Canyon沒問題，像基隆暖東峽谷，現況精準地說是山谷，用Valley更貼近；他自己首選會用Nuandong Valley，不然就是Nuandong Canyon，兩者皆可。

廣告
  • 基隆市政府公車處將暖東峽谷翻譯為Warm East Canyon，讓市長林右昌當場笑了出來。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府公車處將暖東峽谷翻譯為Warm East Canyon，讓市長林右昌當場笑了出來。（記者俞肇福攝）

  • 民進黨基隆市議員林明智質詢時指出，市區內的道路指示牌，音譯版本多種，讓人無所適從，甚至還有錯誤翻譯，讓人傻眼。（記者俞肇福攝）

    民進黨基隆市議員林明智質詢時指出，市區內的道路指示牌，音譯版本多種，讓人無所適從，甚至還有錯誤翻譯，讓人傻眼。（記者俞肇福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
暖東峽谷譯Warm East 基隆市長笑場

基隆市是國際化城市，但道路的指示牌卻是各單位各吹各的調，有通用拼音、漢語拼音與意譯，最扯的是，有些翻譯錯得太離譜；民進黨市議員林明智昨天上午…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：〈台北都會〉暖東峽谷譯Warm East 基隆市長笑場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.