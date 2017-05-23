〈台北都會〉暖東峽谷譯Warm East 基隆市長笑場
2017-05-23
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市是國際化城市，但道路的指示牌卻是各單位各吹各的調，有通用拼音、漢語拼音與意譯，最扯的是，有些翻譯錯得太離譜；民進黨市議員林明智昨天上午質詢官員，暖東峽谷的英文版本哪個才正確？市長林右昌看到看板，忍不住當場笑了出來。
路牌英譯不同調 議員要求統一
林明智說，光是一個「暖東峽谷」，高公局譯為Nuandong Valley，另一處譯為Northeast Coast，最令人拍案叫絕的是基隆公車處翻譯成Warm East Canyon（譯成中文為東邊溫暖的峽谷），真的太離譜了；林明智說，搭郵輪來基隆的老外，下了船到市區觀光，光看道路指示牌就「迷路」，林明智要求市府應統一處理。
市府︰年底前清查完 統一音譯
市長林右昌表示，不管是中央單位或市府製作的路牌都應該統一，避免造成遊客困擾；交旅處長李綱表示，年底前把各種指示牌清查完畢，統一音譯製作。
李綱說，交旅處依據「基隆市道路指示標誌申請設置要點」審核通過才可以設置，以前沒有針對英文部分審查，後續將列為審查要項。
教授英文的成功國中校長陳斯彬說，峽谷的英文是Canyon，如果太魯閣峽谷用Canyon沒問題，像基隆暖東峽谷，現況精準地說是山谷，用Valley更貼近；他自己首選會用Nuandong Valley，不然就是Nuandong Canyon，兩者皆可。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
暖東峽谷譯Warm East 基隆市長笑場
基隆市是國際化城市，但道路的指示牌卻是各單位各吹各的調，有通用拼音、漢語拼音與意譯，最扯的是，有些翻譯錯得太離譜；民進黨市議員林明智昨天上午…
網友回應
熱門新聞
- 飽受網路霸凌壓力 法官判維冠籃太太酌減賠償金
- 委內瑞拉擁五千肩射防空飛彈 美國憂心
- 《國際現場》國泰航空裁員近600人
- 《自由廣場》原來馬英九是罪魁禍首
- 到宅托育夯！月收可達33K 有近百職缺
- 證券行情表、證券表格
- 運將改當黑心密醫 掰紅中神水治癌
- Kingsmill錦標賽》一路贏到底 湯普森奪冠寫紀錄
- 戴姆勒 進軍鋰電池生產
- 農委會提昇現金救助入母法 廢止舊令「一行文」惹議
- 告別世衛在即 陳馮富珍為政績自辯
- 搶U18組訓權 玉山盃今開戰
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Chen Chu tops mayoral survey
- 夏季節電 1度可獲0.8元獎勵金
- 泰軍事政變3週年 曼谷軍醫院遭炸
- 新生兒罹罕病 中研院找出關鍵基因蛋白
- 和男友吵架 少女跳樓輕生
- 停招14年 高職輪機科翻紅
- 高行健獲頒台師大名譽博士
- 美德澳等國WHA大會發言力挺台灣參與
- 矽晶圓Q3缺口恐更大 短缺市況持續到明年
- 美議員挺台入WHA 北京不應綁架全球健康
- 工商界肯定 籲一次修到位
- Q1加班費增10.42％ 7年同期新高
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tsai misses ‘passing grade’ in survey
- 負評連連 政府怎能無動於衷
- 《自由廣場》扁馬太三
- 黃立成砸大錢 這樣寵女團
- 〈親子會客室〉孩子愛頂嘴 換個角度看
- 社論》台灣藍 國民黨唯一生路
- 〈戀愛翹翹板〉暗戀女孩網路互動 沒自信進一步追求
- K歌她當眾摸鳥 被帶去嘿咻不算性侵
- 少女上網找砲友 拿母手機查懷孕
- RCEP談判現歧見 恐難實現今年完成目標
- 豆花妹哪來膽子 狂K盛竹如
- 水泥車墜溪翻車 駕駛險溺撐2小時
- 《自由廣場》新政府的醫療改革呢？
- 小樂邀唱邵雨薇 虧她很想要
- 高中選秀過來人╱陳子豪︰交手幾次 罩門就曝光
- 力成看好固態硬碟銷量︰較去年增5倍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉暖東峽谷譯Warm East 基隆市長笑場
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分