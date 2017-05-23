〈北部〉放下恨愛助人 許有為獲總統教育獎
2017-05-23
〔記者王峻祺／花蓮報導〕六歲時曾被安置在花蓮光復鄉信望愛少年學園的「飛行少年」許有為，現就讀四維高中，多年來克服原生家庭困境，放下被家人背棄的憎恨，積極投入公益活動，高二時還遠赴美國參與志工服務團，積極扭轉生命歷程的他，獲頒今年總統教育獎，將於七月北上接受總統蔡英文表揚。
參與《飛行少年》拍攝發願助人
今年「總統教育獎」名單出爐，全國高中職組十二人獲獎，花蓮地區唯一的獲獎者許有為，目前就讀四維高中，他生長自單親家庭，六歲時被社會局安置，曾憎恨過家人，更因叛逆誤入歧途，但他力圖振作，在參與紀錄片《飛行少年》的拍攝後，為自己許下一個「助人夢」。
許有為高中三年來，謹記師長「有能力的愛才能真正助人」的教誨，除一口氣考取七張專業證照，高二時還獲選參加美國Service Partnership Heartland Camp，並接續拿到英語聽力測驗B級、太魯閣族語認證中級，未來還想再挑戰西班牙語，到更偏遠的國度幫助他人。
他說，父親長年陷於酒與毒癮，因母親改嫁，六歲時他被送到信望愛少年學園安置，十二歲父親離世，改由叔叔監護，辛苦打零工養育他和三名子女，他曾誤交朋友，還好一路遇到師長殷殷叮嚀，讓他在高中階段重拾課業、迷途知返。
父逝母改嫁叔養大 克逆向上
四維高中校長蔡忠和表示，許有為的生命故事值得被鼓勵，校方相當高興他能夠成為今年總統教育獎得主，也期待藉由他處於逆境卻勇於翻轉人生的故事，做為其他學子的表率，能以堅毅的勇氣挑戰生命的挫折。
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