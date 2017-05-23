〈北部〉端節食品抽驗 花蓮61件全合格
2017-05-23
〔記者王峻祺／花蓮報導〕端午節將至，花蓮縣衛生局針對粽子製作及販售業者展開衛生稽查及抽驗，昨日公告六十一件市售端午食品全數「過關」，讓消費者直呼「安心不少！」
衛生局提前在端午節前夕，派員至大賣場、超市、傳統市場等地，進行大規模抽驗肉粽、鹼粽、粽子餡料，含筍乾、蝦米、香菇、豆乾、黑糯米、菜脯、畜肉等餡料及成品內容物。
六十一件端午食品主要檢驗防腐劑、硼砂、漂白劑（二氧化硫）、色素、螢光增白劑、殺菌劑（過氧化氫）、二甲基黃、動物用藥等項目，檢驗結果全數符合規定。
衛生局長李宏滿說，端午節食品稽查及抽驗結果雖無問題，仍呼籲業者必須嚴守食品安全衛生規定，使用食品添加物應符合使用範圍及限定劑量，製作鹼粽切勿使用非法添加物硼砂，應以「三偏磷酸鈉」替代。
衛生局藥食科長陳耀陽表示，選購端午節食品時，對於異常白皙或偏離自然色澤太多的食品應提高警覺，應選用包裝及標示完整產品。
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