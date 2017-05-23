| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓滿紐約義演 謝金燕清晨搭機返國
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉端節食品抽驗 花蓮61件全合格

2017-05-23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕端午節將至，花蓮縣衛生局針對粽子製作及販售業者展開衛生稽查及抽驗，昨日公告六十一件市售端午食品全數「過關」，讓消費者直呼「安心不少！」

衛生局提前在端午節前夕，派員至大賣場、超市、傳統市場等地，進行大規模抽驗肉粽、鹼粽、粽子餡料，含筍乾、蝦米、香菇、豆乾、黑糯米、菜脯、畜肉等餡料及成品內容物。

六十一件端午食品主要檢驗防腐劑、硼砂、漂白劑（二氧化硫）、色素、螢光增白劑、殺菌劑（過氧化氫）、二甲基黃、動物用藥等項目，檢驗結果全數符合規定。

衛生局長李宏滿說，端午節食品稽查及抽驗結果雖無問題，仍呼籲業者必須嚴守食品安全衛生規定，使用食品添加物應符合使用範圍及限定劑量，製作鹼粽切勿使用非法添加物硼砂，應以「三偏磷酸鈉」替代。

衛生局藥食科長陳耀陽表示，選購端午節食品時，對於異常白皙或偏離自然色澤太多的食品應提高警覺，應選用包裝及標示完整產品。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
歪頸看世界 熊韻凱獲總統教育獎

總統教育獎揭曉，桃園市共有四名學子獲得殊榮，中央大學李子婕、成功工商熊韻凱、僑愛國小涂冠宇雖然飽受病痛及治療所苦，但都秉持熱情與樂觀精神，積…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：〈北部〉端節食品抽驗 花蓮61件全合格


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.