〈北部〉新住民秀「粽」藝 8款異國粽嚐鮮
30日蘇澳賽龍舟 500顆免費吃
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮公所昨天邀請三十多名新住民，包出家鄉味粽子，並將於卅日蘇澳龍舟賽當天，提供五百顆、八種異國風味粽，給大家免費品嘗。
宜蘭縣新住民人數八千八百八十五人，蘇澳鎮有一千一百五十人，占全鎮人口比率二．八四％，鎮公所希望呈現多元文化風貌，在蘇澳龍舟賽比賽同時，南方澳第一漁港會場同步推出「新住民粽藝大集合」，由新住民包出八種家鄉粽給大家嚐鮮，包括越南方形粽、福建新娘粽、湖北土家粽、回族紅棗粽、印尼芭蕉鹼粽、哈薩克新疆牛腩粽、廣西壯族五彩粽、浙江嘉興粽。
蘇澳鎮長陳金麟昨天偕同宜蘭縣新住民關懷協會會員試包，為「新住民粽藝大集合」暖身，她們身著傳統服飾，包出各國風味粽，做好成品開放試吃，每種粽子都有不同口感，現場粽香四溢。
壯族五彩粽 中間鼓起象徵多子孫
「五顏六色的粽子！」來自廣西的壯族姑娘黃丹，嫁到台灣九年，對家鄉味念念不忘，她用糯米、菠菜、草本植物萃取的天然染劑做出五彩粽，壯族人稱包粽子為「獨逢」，壯族粽子中間鼓起，象徵孕婦腹部，寓意多子多孫多福氣。
宜蘭縣新住民關懷協會理事長丁玉蟬是出身福建省的回族人，她指出，住在中國西北的回族不過端午節，中國東部回族受漢人影響，端午也吃粽子，但多數族人不吃豬肉，因此在粽子裡加顆紅棗取代豬肉內餡。
古時越南王子獻方形粽 搶登大位
越南方形粽體積比台灣粽大上許多，相傳源自西元前一千六百年新國王選拔，越南國王挑選繼承人，要求二十一個兒子每人獻上一道菜，其中一名王子把煮熟糯米、綠豆、豬肉包進葉子，糯米標榜以農立國，豬肉代表養豬是國家重要產業，綠豆象徵大地，這名王子的用心，博取父王大悅登上王位，粽子料理後來傳入民間，是越南人過年才吃的美食。
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標題：〈北部〉新住民秀「粽」藝 8款異國粽嚐鮮
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