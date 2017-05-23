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〈北部〉復興橋旁雙碑 見證吳家二代造橋鋪路善行

2017-05-23

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹市文史工作者吳慶杰在新竹縣竹東鎮柯湖里復興橋旁找到「復興大橋碑」和「柯湖道路拓寬碑」，是復興橋在五十九年前興建、四十一年前拓寬時所立，而他的祖父和叔父在這兩次工程中都有捐款，堪稱是家族參與造橋鋪路的歷史見證。

吳慶杰說，這座復興大橋位於柯子湖溪中游與上游的交界處，最早是用兩根大樹併排跨越溪床的簡陋「大樹橋」，民國四十七年興建水泥橋時，他的祖父吳阿橋參與捐助一百二十元，完工時橋旁豎立「復興大橋碑」做紀念；民國六十五年柯湖道路拓寬與復興大橋加寬時，他的四叔吳潮港也參與樂捐五千元，完工後在「復興大橋碑」旁又豎立一面「柯湖道路拓寬碑」。

吳慶杰說，這兩座見證地方公共工程發展的紀念碑，迄今還完整保留在復興橋的橋頭，碑面部分的文字還可以清楚辨識，不但為地方公共建設發展的歷程留下見證，也有助於以後當地子弟瞭解家鄉的人文內涵，堪稱是「地方文化財」。

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  • 竹縣竹東鎮柯湖里復興橋旁的「復興大橋碑」，碑面部分文字仍清晰可辨。 （圖由吳慶杰提供）

    竹縣竹東鎮柯湖里復興橋旁的「復興大橋碑」，碑面部分文字仍清晰可辨。 （圖由吳慶杰提供）

  • 「復興大橋碑」（右）和「柯湖道路拓寬碑」（左）是當地公共建設發展的歷史見證。 （圖由吳慶杰提供）

    「復興大橋碑」（右）和「柯湖道路拓寬碑」（左）是當地公共建設發展的歷史見證。 （圖由吳慶杰提供）

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