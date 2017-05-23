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〈北部〉舊城活動中心劇場競圖 野台概念獲首獎

2017-05-23

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市舊城區民眾活動中心TAC劇場建築國際競圖結果昨天出爐！由台灣選手簡哲弘以「野台」概念獲首獎；第二名是俄羅斯Alexei Vorobev & Olga Shmyreva、第三名是中國劉奕舟，特別的是，市府替代役胡勝哲、徐學寬、許宏瑋也組隊參加，以「劇場攝影箱」，在一○二件參賽作品中，入選為前廿五名優秀作品。

首獎作者將活動中心中央球場區，以竹子與鋼浪板構造規劃表演舞台，配置小吃攤與賣店，延續既有看台，導入立體化綠化植栽，作品充滿戲劇性張力，設計者保留不同表演的空間尺度需求，看似簡單構想卻有細節及手法。

第二名以簡單水池、流水屏幕創造出如詩、如天堂般的意境，保有既有的民眾活動中心構造，轉化階梯立體植栽，設計出獨特寧靜的劇場空間，與外側熱鬧吵雜都市活動成為鮮明的對比。

第三名則以實體建築元素進行空間改造，結合一百人座及兩百人座的劇場設施，詳實呈現劇場空間構想。

市府替代役團隊 獲得優選

特別的是，市府替代役團隊也參與競圖賽，將民眾活動中心北側打開，串接中正台夜市。在中央球場區，以大跨舉結構界定表演舞台，延續既有看台，充滿新竹舊城區情感力度，獲得優選。

這群具都市規劃、設計等專長的替代役男，協助市府推動都市發展及再生業務，參與新竹一平方公里舊城區改造行動，其中役男胡勝哲去年成大土研所畢業，徐學寬則是成大都研所畢業，另外交大建築所的許宏偉都說，能參與國際競圖是很棒的經驗，即使熬夜製作也值得。

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