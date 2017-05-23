〈北部〉小英「密訪」煉油廠 民代質疑黑箱

2017-05-23

鄭文燦駁斥 ︰總統促研議可行遷廠方案

〔記者陳昀／桃園報導〕蔡英文總統昨天下午「密訪」中油桃園煉油廠，了解新建R3廠（第三重油加氫脫硫工廠）及天然氣第三接收站所遭遇的困難，廠方以「總統私人行程」為由拒絕採訪，由於周邊居民對新建R3廠反彈很大，蔡英文此行更添敏感；民代質疑總統「密訪」是黑箱作業，懷疑變相支持R3廠。

陪同蔡英文的市長鄭文燦駁斥說，他赴會是為了反映地方政府與民意訴求，他已當場明確表態，要求桃園煉油廠積極研議遷廠方案、暫緩R3廠、嚴加控管空氣污染，並將回饋金法制化；鄭文燦說，總統對他的說法「並不反對」，「總統也要求中油研議其他可行的遷廠方案，要多聽鄭市長的意見。」

鄭文燦說，中油是向蔡英文說明，地方針對興建R3廠的反對意見，以及通過的R3廠計畫後續方案；記者問他，會不會和市民站在同一陣線？鄭文燦回稱：「市長處理事情，要站在比較高的高度。」

據與會者轉述，蔡英文表示，中油桃園煉油廠是北部最重要的煉油基地，她有時間就來看看，想了解中油面臨的難題，也希望政府相關單位協助解決。

對此，促桃園煉油廠遷廠自救會執行長、汴洲里里長楊鑫坤批評說，蔡英文想了解問題，難道在廠區聽簡報就行嗎？難道中油會說壞的？蔡英文人都到桃園了，為何不到周圍聆聽附近居民心聲？

長期反對桃園煉油廠的市議員林政賢質疑說，蔡英文此行感覺像是黑箱作業、變相支持中油，罔顧桃園市民的心聲和健康，若政府強行推動R3廠，一定發動抗爭。