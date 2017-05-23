〈北部〉國道二號八德段橋下活化 打造陀螺廣場
2017-05-23
第三期工程 明年三月完工
〔記者鄭淑婷／八德報導〕位於八德區的「國道二號橋下空間活化第三期工程」昨天動工，這處位於國道二號、桃德路下的橋下空間，將施作陀螺廣場、桌球館、羽球場、滑板場等，總經費四千兩百萬元，預計明年三月完工。
市長鄭文燦昨天主持動工典禮，他表示，推動國道二號橋下的空間活化政策，要追溯到他以前擔任縣議員時，他當時就建議縣政府協調國工局將橋下空間活化，但國工局以橋下開闢設施恐影響橋墩安全為由拒絕，甚至還在橋下以圍籬圍起長達十七年，直到桃園升格後，交通部的態度才轉變，同意在不升明火的前提下，將橋下空間提供市府無償使用，但有蓋屋頂的設施必須付費。
他指出，國道二號橋下分為桃園段、八德段，桃園段的空間活化已大致完成，八德段已完成第一期的大福里集會所、正福社區活動中心，第二期的茄明里集會所也已完工，大強里、大湳里集會所即將完工。昨天動工的第三期工程，包括茄明里段未完成部分，及大福里段的陀螺廣場、桌球館、羽球場、滑板場，八德區的陀螺技藝表現不錯，未來將有完善的練習場地。
另外，八德國中活動中心主建築物已經完工，目前辦理內裝設備工程，鄭文燦昨天視察後表示，主建築重建工程費約一億八千六百萬元，內裝工程需三千萬元，預計明年寒假以前完成內裝設備工程，提供師生上課及附近居民的活動、展演場所。
他說，八德國中活動中心是他上任後第一個開工的校園活動中心重建工程，主建築物已在今年一月完工、五月取得使用執照，一樓是大型運動場地兼集會所，二到三樓的大型演藝廳可容納三百五十人，四、五樓是多功能綜合體育場。
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