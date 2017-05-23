〈北部〉歪頸看世界 熊韻凱獲總統教育獎
〔記者陳昀／桃園報導〕總統教育獎揭曉，桃園市共有四名學子獲得殊榮，中央大學李子婕、成功工商熊韻凱、僑愛國小涂冠宇雖然飽受病痛及治療所苦，但都秉持熱情與樂觀精神，積極奮發向上；大同國小黃慧慈出身單親家庭，她主動幫忙家務，夢想成為警察，在柔道和角力的學習成果都很豐碩。
罕病李子婕 想研發教材助童
李子婕罹患先天性隱性遺傳的罕見疾病「黏多醣症第四型」，她經歷五次重大手術，仍對生命展現無比的熱情，今年錄取台科大研究所，未來想要研發數位學習教材，協助臥床的病童持續學習。
生病讓李子婕學會更珍惜「現在」，她努力充實自己，雙主修數學及資工系，也喜歡彈奏鋼琴、繪畫等，經常受邀到學校、公益團體、國內外志工服務隊分享成長歷程，著有《訂做的寶貝—黏多醣天使李子婕的生命探險》，去年獲選為桃園市模範身心障礙者。
高三的熊韻凱，國小三年級發病後，因肌肉萎縮引發嚴重的脊椎側彎，頭部嚴重右傾，幾乎靠在肩膀上，只能「歪著脖子看世界」，心肺器官也受到壓迫，高一時病情加劇，多次進出加護病房，反而磨練出堅強的生存意志。
熊韻凱的導師洪顗緗表示，他即使住院，也會拜託同學把課本帶到醫院，不但考取網頁設計丙級等技術士證照，去年還通過軟體應用乙級、丙級考試，成績也維持在九十分以上，非常努力。
涂冠宇抗病魔 不怨不喊痛
小學六年級的涂冠宇是早產兒，升三年級的暑假發現罹患罕見疾病「神經母細胞瘤」，歷經一年多辛苦的化療及幹細胞移植手術，至今仍需經常複診；媽媽黃明珠說，最讓她心疼的是，冠宇從不喊痛、不抱怨，以樂觀精神面對生活中的考驗，化療期間在家自學、閱讀，病情穩定沒多久就要求重返學校，甚至協助同學的課業。
單親黃慧慈 角力柔道真行
小學六年級的黃慧慈，由父親獨力撫養三姊弟，經濟狀況不穩定，她因此比同年齡孩子更成熟，主動協助家務、照顧弟弟，也會鼓勵心情不佳的父親；她在學校柔道隊吃苦耐勞，去年獲得總統盃全國角力冠軍、中正盃柔道亞軍，立志考上警察大學。
黃慧慈說，她雖然表面樂觀開朗，但有時還是會因為想念媽媽和外婆而消沉，感謝老師不斷開導、帶領她學習柔道，也磨練她的心性，她會繼續努力完成夢想。
看更多！請加入自由時報粉絲團
總統教育獎揭曉，桃園市共有四名學子獲得殊榮，中央大學李子婕、成功工商熊韻凱、僑愛國小涂冠宇雖然飽受病痛及治療所苦，但都秉持熱情與樂觀精神，積…
- 飽受網路霸凌壓力 法官判維冠籃太太酌減賠償金
- 委內瑞拉擁五千肩射防空飛彈 美國憂心
- 《國際現場》國泰航空裁員近600人
- 《自由廣場》原來馬英九是罪魁禍首
- 到宅托育夯！月收可達33K 有近百職缺
- 證券行情表、證券表格
- 運將改當黑心密醫 掰紅中神水治癌
- Kingsmill錦標賽》一路贏到底 湯普森奪冠寫紀錄
- 戴姆勒 進軍鋰電池生產
- 農委會提昇現金救助入母法 廢止舊令「一行文」惹議
- 告別世衛在即 陳馮富珍為政績自辯
- 搶U18組訓權 玉山盃今開戰
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Chen Chu tops mayoral survey
- 夏季節電 1度可獲0.8元獎勵金
- 泰軍事政變3週年 曼谷軍醫院遭炸
- 新生兒罹罕病 中研院找出關鍵基因蛋白
- 和男友吵架 少女跳樓輕生
- 停招14年 高職輪機科翻紅
- 高行健獲頒台師大名譽博士
- 美德澳等國WHA大會發言力挺台灣參與
- 矽晶圓Q3缺口恐更大 短缺市況持續到明年
- 美議員挺台入WHA 北京不應綁架全球健康
- 工商界肯定 籲一次修到位
- Q1加班費增10.42％ 7年同期新高
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tsai misses ‘passing grade’ in survey
- 負評連連 政府怎能無動於衷
- 《自由廣場》扁馬太三
- 黃立成砸大錢 這樣寵女團
- 〈親子會客室〉孩子愛頂嘴 換個角度看
- 社論》台灣藍 國民黨唯一生路
- 〈戀愛翹翹板〉暗戀女孩網路互動 沒自信進一步追求
- K歌她當眾摸鳥 被帶去嘿咻不算性侵
- 少女上網找砲友 拿母手機查懷孕
- RCEP談判現歧見 恐難實現今年完成目標
- 豆花妹哪來膽子 狂K盛竹如
- 水泥車墜溪翻車 駕駛險溺撐2小時
- 《自由廣場》新政府的醫療改革呢？
- 小樂邀唱邵雨薇 虧她很想要
- 高中選秀過來人╱陳子豪︰交手幾次 罩門就曝光
- 力成看好固態硬碟銷量︰較去年增5倍
標題：〈北部〉歪頸看世界 熊韻凱獲總統教育獎
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email