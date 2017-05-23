| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓滿紐約義演 謝金燕清晨搭機返國
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉歪頸看世界 熊韻凱獲總統教育獎

2017-05-23

〔記者陳昀／桃園報導〕總統教育獎揭曉，桃園市共有四名學子獲得殊榮，中央大學李子婕、成功工商熊韻凱、僑愛國小涂冠宇雖然飽受病痛及治療所苦，但都秉持熱情與樂觀精神，積極奮發向上；大同國小黃慧慈出身單親家庭，她主動幫忙家務，夢想成為警察，在柔道和角力的學習成果都很豐碩。

罕病李子婕 想研發教材助童

李子婕罹患先天性隱性遺傳的罕見疾病「黏多醣症第四型」，她經歷五次重大手術，仍對生命展現無比的熱情，今年錄取台科大研究所，未來想要研發數位學習教材，協助臥床的病童持續學習。

生病讓李子婕學會更珍惜「現在」，她努力充實自己，雙主修數學及資工系，也喜歡彈奏鋼琴、繪畫等，經常受邀到學校、公益團體、國內外志工服務隊分享成長歷程，著有《訂做的寶貝—黏多醣天使李子婕的生命探險》，去年獲選為桃園市模範身心障礙者。

高三的熊韻凱，國小三年級發病後，因肌肉萎縮引發嚴重的脊椎側彎，頭部嚴重右傾，幾乎靠在肩膀上，只能「歪著脖子看世界」，心肺器官也受到壓迫，高一時病情加劇，多次進出加護病房，反而磨練出堅強的生存意志。

熊韻凱的導師洪顗緗表示，他即使住院，也會拜託同學把課本帶到醫院，不但考取網頁設計丙級等技術士證照，去年還通過軟體應用乙級、丙級考試，成績也維持在九十分以上，非常努力。

涂冠宇抗病魔 不怨不喊痛

小學六年級的涂冠宇是早產兒，升三年級的暑假發現罹患罕見疾病「神經母細胞瘤」，歷經一年多辛苦的化療及幹細胞移植手術，至今仍需經常複診；媽媽黃明珠說，最讓她心疼的是，冠宇從不喊痛、不抱怨，以樂觀精神面對生活中的考驗，化療期間在家自學、閱讀，病情穩定沒多久就要求重返學校，甚至協助同學的課業。

單親黃慧慈 角力柔道真行

小學六年級的黃慧慈，由父親獨力撫養三姊弟，經濟狀況不穩定，她因此比同年齡孩子更成熟，主動協助家務、照顧弟弟，也會鼓勵心情不佳的父親；她在學校柔道隊吃苦耐勞，去年獲得總統盃全國角力冠軍、中正盃柔道亞軍，立志考上警察大學。

黃慧慈說，她雖然表面樂觀開朗，但有時還是會因為想念媽媽和外婆而消沉，感謝老師不斷開導、帶領她學習柔道，也磨練她的心性，她會繼續努力完成夢想。

廣告
  • 高三的熊韻凱，因肌肉萎縮引發嚴重脊椎側彎，讓他只能歪著脖子看世界。（教育局提供）

    高三的熊韻凱，因肌肉萎縮引發嚴重脊椎側彎，讓他只能歪著脖子看世界。（教育局提供）

  • 黃慧慈出身單親家庭，夢想成為警察的她，柔道和角力的學習成果豐碩。 （教育局提供）

    黃慧慈出身單親家庭，夢想成為警察的她，柔道和角力的學習成果豐碩。 （教育局提供）

  • 李子婕罹患先天性隱性遺傳的罕見疾病，仍對生命展現無比的熱情。（教育局提供）

    李子婕罹患先天性隱性遺傳的罕見疾病，仍對生命展現無比的熱情。（教育局提供）

  • 小學六年級的涂冠宇罹患罕見疾病，但化療後積極回校學習。（教育局提供）

    小學六年級的涂冠宇罹患罕見疾病，但化療後積極回校學習。（教育局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
歪頸看世界 熊韻凱獲總統教育獎

總統教育獎揭曉，桃園市共有四名學子獲得殊榮，中央大學李子婕、成功工商熊韻凱、僑愛國小涂冠宇雖然飽受病痛及治療所苦，但都秉持熱情與樂觀精神，積…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：〈北部〉歪頸看世界 熊韻凱獲總統教育獎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.