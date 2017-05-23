〈北部〉宜縣蓋原民會館 9千萬還沒著落

2017-05-23

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣議會縣長總質詢，原住民議員陳傑麟昨點名原住民行政中心暨多功能文化會館九千萬預算尚無著落，批縣府提出的前瞻計畫沒有為原民建設爭取經費（見圖，記者簡惠茹攝），另一名原住民議員孫湯玉惠也希望加快爭取腳步；代理縣長吳澤成說，將拜會原民會主委，做好對應計畫。

宜蘭縣原住民行政中心暨多功能文化會館要建在宜蘭市，預算還未到位，陳傑麟說，原民會分配到廿億元前瞻預算，其中文化、健康、聚會所就有七億元，宜蘭原鄉建設經費，縣府提報的計畫未射中靶心。

孫湯玉惠先展示文創料理「獵人飯糰」，以蘇澳特產鯖魚搭配紫米、糯米做成，期盼原住民文化會館有教育、產銷平台和文化展演空間。

縣府民政處長邵治綺說，原住民行政中心暨多功能文化會館預定地敲定宜蘭市新生派出所後方，已編列規劃設計費三百萬元，總經費九千萬到一億元，將爭取中央補助興建工程款。