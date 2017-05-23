〈北部〉當歸丹參在地加工 花蓮首推「料理即時包」

2017-05-23

產業六級化拚商機

〔記者王峻祺／花蓮報導〕過去仰賴進口的當歸、丹參等中藥材，重金屬殘留讓國人擔憂，花蓮玉里安通近年成功培植當歸、丹參（見圖，記者王峻祺攝），成為在地特色農產，農糧署及花蓮區農改場看準發展潛力，積極朝向「產業六級化」邁進，首創東區產地「料理即時包」，結合連鎖超商通路，盼增加農友收益。

農糧署東區分署輔導東部農業升級，落實一級生產串聯二級加工、三級行銷的「產業六級化」，以花蓮在地新興農特產當歸、丹參、紅糯米等為原料，開發製作「料理即時包」。

農委會主任秘書胡忠一指出，過去因只賣生鮮品，受限保存期限，導致東部作物必須送往西部加工，近年積極輔導農民投入加工產業，結合觀光休閒體驗。

他說，「產業六級化」能有效從需求端跨到經營生產端，增加農民收益、活化農地，吸引農友回流，並讓消費者買到安全優質產品。

農糧署東區分署長陳啟榮表示，今年和台灣觀光學院、台灣大學產學合作，連結民間食品加工業者及在地農民，推出「丹參當歸雞湯」、「丹參當歸排骨湯」、「紅栗米香珍寶粽」等料理即時包，讓民眾不用到花蓮也能品嘗在地好味道。

當歸、丹參種植達人張再進說，民眾對於當歸、丹參多停留在藥膳料理的印象，其實新鮮當歸與丹參營養價值極高，烹煮方式簡單，適合做為家庭料理。