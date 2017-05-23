〈北部〉《小檔案》武荖坑風景區

2017-05-23

●武荖坑風景區綠草如茵、溪水潺潺，民國九十年起，宜蘭縣政府在此連辦十六屆綠色博覽會，活動今年才移師冬山河生態綠舟；武荖坑同時是國內露營勝地，可同時容納一千人露營。

「武荖坑大石鼓，阿兼城水查某」是耳熟能詳的地方俚語，意指武荖坑一帶溪床布滿大石頭，下大雨時，經洪水沖擊，發出石鼓之音般聲響，由於空氣好、水質佳，下游聚落阿兼城女子長得清純美麗，昔日的阿兼城，大概是現今冬山鄉東城村與大興村。

武荖坑因舉辦綠博而聲名大噪，活動移往他處舉辦後，今天春季園區沈寂下來，縣府希望運用園區自然生態，轉型為戶外教育基地，賦予新的內涵。（記者江志雄整理）