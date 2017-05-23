〈北部〉反武荖坑設殯葬區 自救會抗議
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮公所計畫在武荖坑風景區旁設置殯葬區，附近居民成立自救會反對，近百人昨到蘇澳鎮代會拉白布條抗議，高喊「搶救武荖坑，反對殯葬區」；蘇澳鎮長陳金麟說會再溝通。
宜縣府擬規劃戶外教育基地
宜蘭縣政府經營管理的武荖坑風景區，曾是宜蘭綠色博覽會活動場地，也是著名露營區，蘇澳鎮公所籌設新的殯葬區，主要設施有停柩室、冷凍室、納骨塔、禮廳，選址地點逐漸明朗，可能落腳在與風景區一水之隔的武荖坑九股段，在當地引起反彈聲浪。
「全力保護武荖坑！」蘇澳鎮新城里長陳樹福、新城社區理事長吳錦惠、前蘇澳鎮長李坤山等人，昨到蘇澳鎮代會陳情，在大門口振臂高呼，鎮代會主席張正義出面接下陳情書，大批警力戒護，現場氣氛有點緊繃。
自救會成員李明哲說，武荖坑是全國知名景點，園區周邊栽種大片茶樹，在殯葬一元化潮流下，蘇澳鎮新的殯葬區不可能不設火化場，一旦如此，焚燒產生的灰燼飄落武荖坑風景區、茶樹上，不僅嚇跑遊客，武荖坑茗茶還有誰敢喝？居民不反對鎮公所建殯葬設施，但武荖坑九股段真的不合適，希望另外選址。
蘇澳鎮長：仍在評估會慎重
陳金麟回應，蘇澳鎮殯葬區新建地點，鎮公所提出五處供評選，規劃公司及地方意見領袖討論後，均屬意武荖坑九股段，此處有○．九八公頃，屬於鎮有殯葬用地，四周住戶不多，又有獨立進出道路，坐落在新城溪南側，不影響北側的武荖坑風景區與茶園，不過全案仍在評估階段，鎮公所會聽取各方意見慎重選址。
宜蘭縣政府工旅處副處長池騰聯表示，武荖坑風景區範圍四百公頃，目前開發面積約六十公頃，要逐步轉型為戶外教育基地，在此設置殯葬區並不恰當，請蘇澳鎮公所重新考量，挑選其他更適當地點，以免阻礙武荖坑的發展。
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標題：〈北部〉反武荖坑設殯葬區 自救會抗議
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