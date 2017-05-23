〈北部〉瀝青一碰就碎 苗5線多處路損
2017-05-23
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市水源路是頭份、三灣鄉許多民眾時常往返道路，也是通往頭份市永和山水庫必經之路，不過該條道路常嚴重毀損，引發民怨。縣議員陳光軒勘查指出，此路面多處凹陷崩壞，質疑全因柏油路面鋪設偷工減料，瀝青厚度測量竟不到兩公分，斥責苗栗縣政府竟沒盡到把關責任。苗縣府工務處表示，要先釐清路段管轄單位，再派員了解。
陳光軒不滿說，苗五線縣道凹陷崩壞，瀝青一碰就碎，拿起來更清晰可見剝落的路面下層，原本道路標線，質疑道路鋪設時，根本未按照施工規範，沒將原本路面重新刨銑後，再噴上黏層，導致鋪設厚度不足，也不易黏著，造成路面容易毀損，間接影響用路人安全。
苗縣府工務處長趙清榮說，道路是否要加封瀝青都要視當時工程單位，評估路面狀況後決定，有時會直接加封，市區則比較統一，強調每條道路狀況不一樣，各工程單位都會依當下情況，取決如何處理。
苗縣府工務處道路管理科表示，不管是哪個管線單位進行道路重新鋪設，依規定只要完工都會派員前往查看，是否符合平整度，包括厚度品質等， 如有不符會要求施作單位重新檢驗。
趙清榮指出，此次民眾反映的路面屬未核定的苗十七之三鄉道，已鋪設多年，早已過保固期限，確實有老化、磨損狀況，但還須釐清當年是哪一個管線單位鋪設，及路段管轄單位是誰，會再派員了解。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
反武荖坑設殯葬區 自救會抗議
宜蘭縣蘇澳鎮公所計畫在武荖坑風景區旁設置殯葬區，附近居民成立自救會反對，近百人昨到蘇澳鎮代會拉白布條抗議，高喊「搶救武荖坑，反對殯葬區」；蘇…
網友回應
熱門新聞
- 飽受網路霸凌壓力 法官判維冠籃太太酌減賠償金
- 委內瑞拉擁五千肩射防空飛彈 美國憂心
- 水泥車墜溪翻車 駕駛險溺撐2小時
- 國外機師可短暫休憩 機師工會盼修法
- 漢光實兵演練》反制中國突襲 阿帕契熱加油熱掛彈
- 故宮展櫃離奇彈開 找不到原因
- 女超人特訓 嗨如快樂營
- 遠傳數位萬事通 24小時待命
- 高中選秀過來人╱林承飛︰被當弟弟 還要更成熟
- 農委會提昇現金救助入母法 廢止舊令「一行文」惹議
- 告別世衛在即 陳馮富珍為政績自辯
- 炎亞綸做這些事 贏得日本師奶心
- 跟單23億 國泰證主管被解職
- 22歲星二代仍是處男 星爸送套套備用
- 奶茶重返小巨蛋 「我敢」祭出雙主唱
- 中南部悶熱達34度 午後留意雷陣雨
- 〈活動看板〉讀懂孩子心
- 《國際現場》國泰航空裁員近600人
- 前男友散布裸照 國中女崩潰想跳橋
- 郭強生／晚春與秋暮
- 魏如萱紐約跑半馬 禍不單行
- 探勘溫泉變間諜? 中國逮6日人
- 能源股趨堅 歐股漲跌互見
- 川普訪哭牆 以官員未隨行
- 〈旅遊的滋味〉到秋田內陸鐵道追火車
- 端午連假免收費時段挨轟 交通部不讓步
- 力成看好固態硬碟銷量︰較去年增5倍
- Gucci秋冬 輕便亮點美學 新裝實穿有個性 放大手袋 串連組合揹包 自主樂趣多
- 小提琴家李淑德 獲頒二等景星勳章
- 樂視網傳權鬥 賈躍亭辭總座 專任董座
- 豆花妹哪來膽子 狂K盛竹如
- 「台灣人不准進」申請旁聽一度被拒
- 停聘1年 夏林清轟未獲答辯
- 到宅托育夯！月收可達33K 有近百職缺
- 學者挺工時帳戶 勞團批打假球
- 運將改當黑心密醫 掰紅中神水治癌
- 印度制衡中國 190億買以國飛彈防禦系統
- 提前交接？ 吳：看洪意見 洪：照制度8月
- 高中選秀過來人╱江辰晏︰球速再快 仍會被打爆
- 〈戀愛翹翹板〉暗戀女孩網路互動 沒自信進一步追求
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉瀝青一碰就碎 苗5線多處路損
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分