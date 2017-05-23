〈北部〉瀝青一碰就碎 苗5線多處路損

2017-05-23

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市水源路是頭份、三灣鄉許多民眾時常往返道路，也是通往頭份市永和山水庫必經之路，不過該條道路常嚴重毀損，引發民怨。縣議員陳光軒勘查指出，此路面多處凹陷崩壞，質疑全因柏油路面鋪設偷工減料，瀝青厚度測量竟不到兩公分，斥責苗栗縣政府竟沒盡到把關責任。苗縣府工務處表示，要先釐清路段管轄單位，再派員了解。

陳光軒不滿說，苗五線縣道凹陷崩壞，瀝青一碰就碎，拿起來更清晰可見剝落的路面下層，原本道路標線，質疑道路鋪設時，根本未按照施工規範，沒將原本路面重新刨銑後，再噴上黏層，導致鋪設厚度不足，也不易黏著，造成路面容易毀損，間接影響用路人安全。

苗縣府工務處長趙清榮說，道路是否要加封瀝青都要視當時工程單位，評估路面狀況後決定，有時會直接加封，市區則比較統一，強調每條道路狀況不一樣，各工程單位都會依當下情況，取決如何處理。

苗縣府工務處道路管理科表示，不管是哪個管線單位進行道路重新鋪設，依規定只要完工都會派員前往查看，是否符合平整度，包括厚度品質等， 如有不符會要求施作單位重新檢驗。

趙清榮指出，此次民眾反映的路面屬未核定的苗十七之三鄉道，已鋪設多年，早已過保固期限，確實有老化、磨損狀況，但還須釐清當年是哪一個管線單位鋪設，及路段管轄單位是誰，會再派員了解。