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〈北部〉竹市幼兒園招生 2階段登記抽籤

2017-05-23

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市家有幼兒的家長注意了！市府教育處表示，今年市立幼兒園、國小附設幼兒園及非營利幼兒園招生將採「兩階段登記」，也就是公幼先登記抽籤、再辦理非營利幼兒園登記抽籤。今年招收一千三百名新生，其中非營利幼兒園有一百卅名，六月新增南寮非營利幼兒園一百廿名，可望提高中籤率。

市府教育處表示，新竹市市幼及國小附設幼兒園六月二日及三日辦理需求登記，六月四日抽籤；陽光、高峰、新科及建華等四所非營利幼兒園則在六月八日及九日辦理登記，六月十日抽籤。招生簡章可向各園所索取，或洽新竹市學前教育網http://www.kids.hc.edu.tw/

教育處表示，市府這幾年增加公幼名額及增設非營利幼兒園，現有四所非營利幼兒園已有四百廿名學生。今年公幼及非營利幼兒園將招收一千三百名，其中非營利幼兒園有一百卅人，加上六月啟用的南寮非營利幼兒園，將提供兩百五十個非營利幼兒園新生名額。

教育處表示，公立及非營利幼兒園的招收以關懷弱勢為主，符合優先入園資格者包括低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及身心障礙者子女等，如有餘額才會開放一般幼兒就讀，且以五足歲為優先。

除市立幼兒園沒有學區限制，各國小附幼、含非營利的幼兒園則以學區為原則辦理登記；未附設幼兒園的國小，其學區幼兒得就近登記鄰近的國小附設幼兒園。每一幼兒每階段以登記一園為限，各園登記人數如超過應收名額時，採抽籤方式決定，可洽市府教育處特前科，電話：03-521-6121轉371、482。

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  • 新竹市家有幼兒家長注意了！新竹市公幼及非營利幼兒園的招生即將開始，今年共招收1300名，採兩階段登記方式辦理。（記者洪美秀攝）

    新竹市家有幼兒家長注意了！新竹市公幼及非營利幼兒園的招生即將開始，今年共招收1300名，採兩階段登記方式辦理。（記者洪美秀攝）

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標題：〈北部〉竹市幼兒園招生 2階段登記抽籤


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