〈北部〉議員當監察人 黃適卓：於法不合

2017-05-23

〔記者邱奕統／桃園報導〕市議員范綱祥昨天質詢說，桃園航空城公司雖然有三位監察人，但都是市府內的局處首長兼任，建議由市議員擔任監察人，才能徹底發揮監督功能；副市長王明德允諾檢討，航空城公司董事長黃適卓說，議員出任公司監察人涉及地方制度法體制變更，要再研議。

范綱祥指出，航空城公司年年虧損，換作民間公司早就鬧得不可收拾，市議會雖有監督權力，但航空城公司給議會的工作報告都只有薄薄幾頁，營業報告書、財務報表等攸關公司營運狀況的資料都沒有，議會監督淪為隔靴搔癢。

他說，依照公司法的制度，董事負責決策執行，監察人負責監督，公司在每個會計年度終了，董事會需編列營業報告書、財務報表、盈餘分配或虧損撥補議案等，這才是實質監督；航空城公司雖有三位監察人，但分別由市府人事處、主計處與法務局的首長擔任，外界難免會有「府內一家親」的誤解。

范綱祥說，航空城公司只有市府一個股東，沒有對外發行股票，因此不會有監察人持股的限制，地方制度法中，議會本來就是監督角色，改由市議會推舉三名議員出任航空城公司的監察人，更能實質監督並掌握問題癥結，改善年年虧損的狀況。

黃適卓表示，地方制度法的精神是行政、立法分立，若由議員擔任監察人會涉及全國公營公司體制改變的問題。