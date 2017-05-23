〈北部〉議員當監察人 黃適卓：於法不合
2017-05-23
〔記者邱奕統／桃園報導〕市議員范綱祥昨天質詢說，桃園航空城公司雖然有三位監察人，但都是市府內的局處首長兼任，建議由市議員擔任監察人，才能徹底發揮監督功能；副市長王明德允諾檢討，航空城公司董事長黃適卓說，議員出任公司監察人涉及地方制度法體制變更，要再研議。
范綱祥指出，航空城公司年年虧損，換作民間公司早就鬧得不可收拾，市議會雖有監督權力，但航空城公司給議會的工作報告都只有薄薄幾頁，營業報告書、財務報表等攸關公司營運狀況的資料都沒有，議會監督淪為隔靴搔癢。
他說，依照公司法的制度，董事負責決策執行，監察人負責監督，公司在每個會計年度終了，董事會需編列營業報告書、財務報表、盈餘分配或虧損撥補議案等，這才是實質監督；航空城公司雖有三位監察人，但分別由市府人事處、主計處與法務局的首長擔任，外界難免會有「府內一家親」的誤解。
范綱祥說，航空城公司只有市府一個股東，沒有對外發行股票，因此不會有監察人持股的限制，地方制度法中，議會本來就是監督角色，改由市議會推舉三名議員出任航空城公司的監察人，更能實質監督並掌握問題癥結，改善年年虧損的狀況。
黃適卓表示，地方制度法的精神是行政、立法分立，若由議員擔任監察人會涉及全國公營公司體制改變的問題。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
歪頸看世界 熊韻凱獲總統教育獎
總統教育獎揭曉，桃園市共有四名學子獲得殊榮，中央大學李子婕、成功工商熊韻凱、僑愛國小涂冠宇雖然飽受病痛及治療所苦，但都秉持熱情與樂觀精神，積…
網友回應
熱門新聞
- 飽受網路霸凌壓力 法官判維冠籃太太酌減賠償金
- 委內瑞拉擁五千肩射防空飛彈 美國憂心
- 水泥車墜溪翻車 駕駛險溺撐2小時
- 國外機師可短暫休憩 機師工會盼修法
- 漢光實兵演練》反制中國突襲 阿帕契熱加油熱掛彈
- 故宮展櫃離奇彈開 找不到原因
- 女超人特訓 嗨如快樂營
- 遠傳數位萬事通 24小時待命
- 高中選秀過來人╱林承飛︰被當弟弟 還要更成熟
- 農委會提昇現金救助入母法 廢止舊令「一行文」惹議
- 告別世衛在即 陳馮富珍為政績自辯
- 炎亞綸做這些事 贏得日本師奶心
- 跟單23億 國泰證主管被解職
- 22歲星二代仍是處男 星爸送套套備用
- 奶茶重返小巨蛋 「我敢」祭出雙主唱
- 中南部悶熱達34度 午後留意雷陣雨
- 〈活動看板〉讀懂孩子心
- 《國際現場》國泰航空裁員近600人
- 前男友散布裸照 國中女崩潰想跳橋
- 郭強生／晚春與秋暮
- 魏如萱紐約跑半馬 禍不單行
- 探勘溫泉變間諜? 中國逮6日人
- 能源股趨堅 歐股漲跌互見
- 川普訪哭牆 以官員未隨行
- 〈旅遊的滋味〉到秋田內陸鐵道追火車
- 端午連假免收費時段挨轟 交通部不讓步
- 力成看好固態硬碟銷量︰較去年增5倍
- Gucci秋冬 輕便亮點美學 新裝實穿有個性 放大手袋 串連組合揹包 自主樂趣多
- 小提琴家李淑德 獲頒二等景星勳章
- 樂視網傳權鬥 賈躍亭辭總座 專任董座
- 豆花妹哪來膽子 狂K盛竹如
- 「台灣人不准進」申請旁聽一度被拒
- 停聘1年 夏林清轟未獲答辯
- 到宅托育夯！月收可達33K 有近百職缺
- 學者挺工時帳戶 勞團批打假球
- 運將改當黑心密醫 掰紅中神水治癌
- 印度制衡中國 190億買以國飛彈防禦系統
- 提前交接？ 吳：看洪意見 洪：照制度8月
- 高中選秀過來人╱江辰晏︰球速再快 仍會被打爆
- 〈戀愛翹翹板〉暗戀女孩網路互動 沒自信進一步追求
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉議員當監察人 黃適卓：於法不合
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分