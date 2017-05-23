〈北部〉虧損8800萬 減薪幅度低挨刮
〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園航空城公司年年虧損，至今累計已經超過八千八百萬元，多位市議員昨天痛批說，招商業績掛零，人事費卻佔了營運成本的七成以上，拿錢不做事形同肥貓，雖從五月起減薪，但幅度太低，全年全公司只減薪八十萬元；航空城公司總經理許又銘表示，在取得土地之前不會加薪，減薪幅度會再檢討。
市議員謝彰文指出，航空城公司年年虧損下，更應開源節流，但卻收入逐年遞減、支出逐年增加，在減薪之前，董事長、總經理每月坐領十五萬元以上的高薪，副總經理月薪也超過十萬元，最低薪的組員月薪也有三．五萬元，全公司十八名員工一年就花掉納稅錢近二千萬元，至今仍一事無成、養了一堆冗員，這讓月薪二萬多元的年輕人如何接受？
網站內容遲未更新
市議員劉曾玉春說，航空城公司人員坐領高薪卻辦不好事情，工作報告每年大同小異；市議員蘇家明、黃婉如批評，航空城公司網站部分內容都還停在過去幾年，遲未更新要如何行銷（見圖，記者邱奕統翻攝）？市議員劉茂群、周玉琴指責說，航空城公司唯一收入是北區綜合館的租金，但一個月才十五．五萬元，連董事長的薪水都不夠付，世界上那有公司這樣營運的？
市議員舒翠玲批評，降薪幅度讓人感受不到誠意，降薪之後，董事長、總經理仍然月薪超過十萬元，副總經理也還有十萬元左右，航空城公司目前處在「業務不了解、會議不參加、範圍不知道、編制不減少，沒有願景和目標」等四不一沒有的狀況下，加班費卻從沒少過，根本是用加班費來彌補減薪。
許又銘表示，為撙節人事費用，從五月一日起調整薪資，副總經理以下每人月薪調降一職等與一薪級，減薪幅度在一千元至數千元不等；董事長、總經理約降薪五分之一，換算下來約減三萬元，全公司全年省掉八十萬元。
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