〈北部〉航空城公司招商零績效 幼兒參訪當業績
議員認為無存在價值 不如解散
〔記者邱奕統／桃園報導〕九十九年成立的桃園航空城公司，主要業務是負責航空城招商，昨天到市議會工作報告時，多位議員批評「招商零績效」，卻拿願景館的參訪人數充當績效，認為航空城公司已無存在價值，不如解散算了；航空城公司董事長黃適卓表示，解散與否是市長的權責，總經理許又銘說，招商需要長期經營，招商工作一直在進行。
市議員王浩宇批評說，航空城公司每年燒錢，參觀願景館的多是特定團體，除酬庸、虧錢、燒錢，航空城公司存在的意義很低；市議員林正峰也說，航空城公司主要業務是招商和行銷，但招商績效至今掛零，卻把願景館接待的參訪團體和人數充作業績，在航空城計畫定案之前，航空城公司註定空轉，應該暫停營業或減少員額，避免浪費。
市議員呂淑真質疑說，到航空城願景館參訪的團體不乏幼兒園、安親班、詩歌班，「小朋友聽得懂航空城的介紹嗎？」許又銘回答「都以淺顯易懂的方式說明，小朋友聽得懂！」此話一出，議事堂哄堂大笑。副市長王明德也要求，不要再把參訪團列入工作績效。
市議員林政賢說，幼兒園與航空城公司業務有何關聯？批評航空城公司工作報告浮濫充數、人事酬庸也人滿為患；市議員黃敬平認為，對外簽訂的投資意向書績效是零，再多人參訪又有什麼意義？市議員蔡永芳表示，民間仲介公司對航空城計畫內容，都比航空城公司更積極，不如委外經營算了。
總經理說持續與國外企業聯繫
許又銘表示，招商工作需要長期經營，航空城公司尚未取得航空城計畫內土地，因此無法與企業簽訂合作意向書，但一直有跟國外企業保持密切聯繫，例如空中巴士等國際大型企業都曾前來參訪，有些國外企業表達只要航空城計畫通過、取得土地後，希望前來投資。
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