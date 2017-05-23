〈中部〉大學入學身心障甄試 自閉兒拚上榜首
2017-05-23
〔記者何宗翰／烏日報導〕全國身心障礙甄試日前放榜，明道中學的特殊教育學生邱煒驊拿下「全國電機與電子群資電類自閉症組」的榜首，錄取第一志願國立虎尾科技大學的資訊工程系。邱煒驊自認：「我很在意投入時間和成效間的關係，如果成績不如預期，我會很沮喪」，很意外能夠考取榜首。
明道三特教生 考出好成績
邱煒驊說，就讀明道高職部一年級時，便以「考統測」的標準自我要求，他認為國文考科的涵蓋範圍廣，不僅需要大量記憶，也考驗語文理解能力，因此他大量的閱讀測驗題，從練習中找到語感，其他專業科目也下足工夫閱讀、理解、記憶、複習。自我要求高的他也學會面對失落情緒：「嘗試轉移注意力，跳脫當下的挫折感！」
另外，明道學生陳映廷、黃睿得這次也分別獲得「全國設計群聽覺障礙組」、「全國餐旅群其他障礙組」前三名的好成績。
考取國立虎尾科技大學多媒體設計系的陳映廷說，身為重度聽覺障礙學生，課堂聽講若無法了解，會請老師寫板書，並向同學借筆記補足；考科準備上，每日花三小時準備專業科目的筆試和繪畫實作。未來希望在電腦繪圖領域持續耕耘，一圓自己的繪畫夢。
考取國立勤益科技大學休閒產業管理系的黃睿得，國中時罹患腦癌，抗癌成功後免疫力仍較常人弱，容易疲憊和感冒，但他仍堅強樂觀，透過走路、游泳增強體力。未來希望成為葡萄酒師，已通過日文N5檢定、飲料調製丙級檢定。黃睿得說，克服生命中的挫折需要一顆努力、堅韌的心，會繼續加強語文，深入學習葡萄酒的相關知識。
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