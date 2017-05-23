〈中部〉滯洪池土方遭掉包？ 議員質疑黑金變廢土
何文海：清除費由地主負擔 不合理
〔記者黃鐘山／台中報導〕土方變廢土！市議員何文海廿二日在議會踢爆，第五單元開發滯洪池，挖出土方十三萬立方米，疑被貍貓換太子，全變成廢土，清除費用卻由地主負擔，相當不合理。市府回應，一定會嚴格把關，要求重劃會把清運數量及收入算清楚。
市府：會要求重劃會算清楚運量和收入
何文海說，第五單元重劃區歷經十一年施工，至今尚未完工，工程進度延宕，飽受詬病；而重劃區的公園內，開發一處滯洪池，除了汛期收納洪水功能外，在天候良好的季節可充當遊憩功能，立意良善。
但從滯洪池挖出的土方，高達十三萬立方米，優質土方一立方米約可賣二百元，這些土方約可賣二千六百萬元，不料，這些土方卻被貍貓換太子，全變成廢土，不只無法賣出，而且還要花費超過二千六百萬元的清除費用請人清理，市府管理不善，讓黑金變成廢土。
何文海強調，土方被掉包是私人重劃公司監督不當，相關費用應該由重劃公司負擔，但這筆清運費用竟要轉嫁給地主，實在不合理，要求市府調查了解，並承擔起嚴格把關的責任。
地政局長張治祥表示，單元五原本預計整個重劃區有填土需要，於重劃開始前自行進土；但後來因瑞成堂古蹟被要求保留，導致進土剩餘，也因此目前重劃工程進度雖已完成九成九，但現場仍留有一堆土方待處理。
地政局：會保障地主權益 不任意增費用
針對這批土方，已請合格實驗室檢測品質沒有問題；數量部分，亦請測量技師檢測，目前估出現場有價料約二萬立方米，必須運走的無價料約十二、三萬立方米；市府要求有價料作為重劃會的收入，降低地主負擔重劃相關工程的費用金額。
張治祥強調，土方運出所需費用，仍必須在市府原核定工程預算書的範圍內來執行，不可任意增加，以保障土地所有人的權益。
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標題：〈中部〉滯洪池土方遭掉包？ 議員質疑黑金變廢土
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