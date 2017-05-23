〈中部〉細心照顧漸凍癱父 許旭東獲總統教育獎

2017-05-23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯國小學生許旭東，多年來幫忙媽媽照顧罹患漸凍人症的父親，孝順懂事，獲得今年總統教育獎，是該校首位獲得該獎項的學生。他說，未來會繼續協助媽媽把爸爸照顧好，希望他的病能好一點。

就讀國小六年級的許旭東，父親在七年前罹患漸凍人症，身為家中獨子的他，上國小後就學習協助媽媽照顧生病的父親，放學回家後，會幫忙父親咳痰、更換、清洗呼吸管、協助餵食、洗澡等工作，還會負責洗碗，對他來說，這些都是他應該做的，從不覺得辛苦。

雖然父親癱瘓、無法說話，許旭東仍很尊重父親，有什麼大決定，還是會徵求父親的意見，他說，從父親的嘴型或眼神就可知道他同意與否，只要爸爸不同意，就不會去做。

去年獲得孝行獎，今年四月當選全縣模範兒童，如今再獲得總統教育獎，七月份將北上領獎，許旭東表示，很開心能獲選，屆時媽媽會陪著到台北領獎，很遺憾爸爸無法同行，會在領獎後把當天實況告訴爸爸，讓爸爸分享喜悅。