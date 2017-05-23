| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓滿紐約義演 謝金燕清晨搭機返國
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉細心照顧漸凍癱父 許旭東獲總統教育獎

2017-05-23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯國小學生許旭東，多年來幫忙媽媽照顧罹患漸凍人症的父親，孝順懂事，獲得今年總統教育獎，是該校首位獲得該獎項的學生。他說，未來會繼續協助媽媽把爸爸照顧好，希望他的病能好一點。

就讀國小六年級的許旭東，父親在七年前罹患漸凍人症，身為家中獨子的他，上國小後就學習協助媽媽照顧生病的父親，放學回家後，會幫忙父親咳痰、更換、清洗呼吸管、協助餵食、洗澡等工作，還會負責洗碗，對他來說，這些都是他應該做的，從不覺得辛苦。

雖然父親癱瘓、無法說話，許旭東仍很尊重父親，有什麼大決定，還是會徵求父親的意見，他說，從父親的嘴型或眼神就可知道他同意與否，只要爸爸不同意，就不會去做。

去年獲得孝行獎，今年四月當選全縣模範兒童，如今再獲得總統教育獎，七月份將北上領獎，許旭東表示，很開心能獲選，屆時媽媽會陪著到台北領獎，很遺憾爸爸無法同行，會在領獎後把當天實況告訴爸爸，讓爸爸分享喜悅。

廣告
  • 許旭東照顧罹漸凍人症父親，動作十分熟練。（記者陳鳳麗攝）

    許旭東照顧罹漸凍人症父親，動作十分熟練。（記者陳鳳麗攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
嘉縣國中學生 跌破萬人

少子化的衝擊在嘉義縣特別明顯！嘉義縣今年（一○六學年度）國中學生總數，首度跌破一萬人，只剩下九千七百八十七人，比去年減少了九百七十人，國一新生數則是少了一百七十二人。縣府教育處統計，全縣廿六所國中，扣…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：〈中部〉細心照顧漸凍癱父 許旭東獲總統教育獎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.