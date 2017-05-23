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〈中部〉彰縣電動機車補助最多5千 業者嘆沒誘因

2017-05-23

比台中、雲林少一萬元

〔記者陳冠備／田尾報導〕為了改善空氣品質，彰化縣環保局鼓勵二行程機車汰舊換新，加上經濟部與環保署補助款，經費最高可達二萬二千元，但有電動機車行老闆指出，彰化地區補助電動機車金額差了一萬多元，在誘因不足下，一個月賣不到一台，因此建議政府在推廣綠能同時，與民眾最親近的交通環保也要兼顧。

田尾鄉信東車行楊姓業者指出，電動車無噪音、無污染，相當環保，可是彰化縣補助電動機車金額才五千元，比較鄰近的台中、雲林縣市補助最高金額達一萬七千元相比，根本沒誘因，每個月賣不到一台。

一位陳姓消費者說，想購買重型電動機車，可是到今年五月間，補助金額就額滿，因此他認為縣府雖極力推廣建立「綠能大縣」，但與民生息息相關的環保綠能政策，卻不如外縣市，所謂的「綠能大縣」，根本只是「誇大不實」的廣告台詞。

環局：兩縣市空污費多 不能相比

針對民眾的疑慮，彰化縣環保局空品科科長劉子云表示，目前補助電動機車汰舊，最多可得五千元，還比去年增加二千四百元，新購最多得二千元，至於台中、雲林的補助金額比彰化多，主因是有火力發電（台中）跟六輕（雲林），空污費用徵收較多，而彰化多是小型鍋爐業者，因此徵收的稅收不能與台中、雲林相比。

劉子云也說，為了加速汰舊速度，換購電動機車補助並無名額限制，去年新、換購有五十四名，今年到目前統計為止有四十五名，其中最熱門的新購重型電動機車有限額十一名，目前已額滿，但局內並無增額打算，希望以汰舊優先。

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  • 機車行業者指出，彰化地區電動機車補助誘因太少，吸引不了人購買。（記者陳冠備攝）

    機車行業者指出，彰化地區電動機車補助誘因太少，吸引不了人購買。（記者陳冠備攝）

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